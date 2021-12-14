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14.12.2021 18:30

Энергоснабжение в Дагестане восстановлено энергетиками "Россети Северный Кавказ"

Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" к 16.30 мск завершили восстановительные мероприятия на энергообъектах компании, работа которых была нарушена сегодня из-за дождя и сильного порывистого ветра.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

В устранении последствий непогоды в особом режиме работы участвовали 106 энергетиков в составе 26 бригад. Было мобилизовано 13 единиц техники.

Напомним, в зоне риска оказалась часть потребителей в Буйнакском, Кумторкалинском и Кизлярском районах Дагестана, а также в Махачкале и ее пригородах.

По прогнозам, неблагоприятные погодные условия в регионе сохранятся до завтрашнего утра. В связи с этим энергетики филиала в режиме повышенной готовности усилили контроль за состоянием энергообъектов.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Северный Кавказ"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СКФО Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

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