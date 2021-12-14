Видео: Очевидцы поделились кадрами взрыва газопровода на Ставрополье

Взрыв и последующее горение на газопроводе в Кочубеевском районе Ставропольского кадра сняли на видео множество очевидцев. Зарево от огня было видно даже в Невинномысске, который находится почти в 10 километрах от места взрыва.

- Засверкало все, в доме стекла задрожали и гул такой стоит. Все соседи выбежали, - отметил очевидец.

Как стало известно, взрыв произошел на подземном отводе от магистрального газопровода. Специалисты перекрыли 14 километров трубы, чтобы потушить пламя и починить ее. В результате без газа остались 18 населенных пунктов - почти 20 тысяч человек. В зону отключения попали 10 котельных, которые запитывают 5 школ и 5 детских садов.

Как сообщалось ранее, взрыв на газопроводе произошел вечером во вторник в Кочубеевском районе Ставрополья. На место аварии выезжали губернатор региона Владимир Владимиров, начальник ГУ МЧС Владимир Кий и прокурор края Александр Лоренц.