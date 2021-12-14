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Рубрика: Происшествия

Обвиняемую в убийстве 9-летней девочки вологжанку проверят на вменяемость

Текст: Вера Черенева (Вологда)

Ульяна Ланская, которая обвиняется в убийстве 9-летней девочки в Вологде, этапирована в Москву для проведения психиатрической экспертизы. Об этом стало известно на судебном заседании по выбору меры пресечения женщине, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

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Напомним, девятилетнюю девочку нашли убитой в квартире у Ланской в конце октября. До этого несколько сотен человек искали ребенка по всей Вологде.

В ходе следствия было установлено, что девочка и ее подружка познакомились с Ланской в магазине, та предложила угостить школьниц конфетами и под этим предлогом заманила к себе домой. Затем одну девочку женщина отпустила, а вторую нашли мертвой. Саму Ланскую задержали в Карелии в настолько сложном психическом состоянии, что следователи долго не могли задать ей никаких вопросов.

После медикаментозного вмешательства Ланская немного пришла в себя, но отвечала путано. На первом судебном заседании по избранию меры пресечения женщина заявила, что оставила девочку в квартире живой, а затем якобы появились какие-то мужчины, снимавшие квартиру в ее подъезде.

На нынешнем заседании сторона следствия заявила - признание Ланской получено. Чем она руководствовалась, не сообщается. Но известно, что у женщины имеется психическое заболевание. Однако она не была лишена дееспособности.

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В данный момент Ланская находится в Москве в НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, проходит судебно-психиатрическую экспертизу. На судебном заседании она присутствовать не захотела.

Решение, впрочем, было ожидаемым. Суд постановил продлить арест обвиняемой до 18 марта 2022 года.

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