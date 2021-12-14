В Коми на 17 лет осудили отца, насиловавшего и спаивавшего дочь

В Республике Коми к длительному сроку приговорили отца за сексуальное насилие над дочерью и систематическое вовлечение ее в употребление спиртного. Мужчина признан виновным и в совершении преступлений против половой неприкосновенности еще двух девочек-подростков.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, житель Сыктывдинского района совершал преступления сексуального характера в отношении своего ребенка 2004 года рождения, а также двух девочек-подростков 15 и 17-ти лет. Свою дочь он также систематически спаивал.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК России. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.