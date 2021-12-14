В Краснодаре 27 чиновников наказали за сокрытие доходов

Проверка прокуратурой мэрии Краснодара и городских МУПов выявила нарушения антикоррупционного законодательства. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, сразу у 27 чиновников разного ранга обнаружились недостоверные сведения о доходах и имуществе.

- Установлено, что 27 должностных лиц предоставили недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Общая сумма доходов, о которых работники мэрии и городских предприятий предпочли умолчать, составила 650 тысяч рублей. Также чиновники не сообщили о двух строящихся объектах недвижимости, некоторых своих обязательствах неимущественного характера и 30 банковских счетах.

Всех виновных привлекли к дисциплинарной ответственности, а мэру Краснодара прокуратура внесла представление об устранении нарушений.