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14.12.2021 12:14
Рубрика: Происшествия

В аэропорту Челябинска примут кадровые решения после ЧП с самолетом

Текст: Михаил Пинкус

После декабрьского инцидента в Челябинском аэропорту, когда совершавший посадку самолет Bombardier выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, руководителей наземных служб ждет переаттестация с последующими кадровыми решениями. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе авиапредприятия.

Фото: Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры
При посадке в аэропорту Челябинска самолет выкатился за пределы полосы

Поводом для оргвыводов стало письмо руководителя Росавиации Александра Нерадько, в котором причиной инцидента в Челябинске называется неподготовленная ВПП.

Причем, по данным ведомства, это не первое происшествие в аэропорту Челябинска. Подобные ЧП зафиксированы 21 марта прошлого года (два случая за день с самолетами Boeing 737-800), а также 20 и 27 февраля того же года с лайнерами Airbus A-319 и Airbus А-320.

Руководству челябинского аэропорта предложено провести внеплановую аттестацию руководителей подразделений, которые отвечают за содержание летного поля и безопасность полетов. По ее результатам будет принято решение о том, соответствуют ли они занимаемым должностям.

В Челябинском аэропорту вины в происшествии с себя не снимают. Как сообщила официальный представитель авиапредприятия Елена Светлова, проверка по нему еще не завершена. Но руководством уже принят ряд мер для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

- Разработан и утвержден план мероприятий, усиливающих контроль за работой аэродромной службы и службы планирования и управления производством, - пояснила Светлова. - По итогам проверки будут приняты кадровые решения по лицам, ответственным за произошедший инцидент. А также меры по усилению кадрового потенциала предприятия. Руководство аэропорта считает, что повторение подобных ситуаций недопустимо.

Кстати

К аналогичным выводам о причинах авиапроисшествия в Челябинске пришли в Центральном межрегиональном следственном управлении СК на транспорте.

По факту "существенных нарушений в работе подразделений, отвечающих за эксплуатацию и техническое обслуживание аэродрома" возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В адрес руководства аэропорта будет направлено представление об усилении ведомственного контроля за работой подчиненных, отметили в ведомстве.

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