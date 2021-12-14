Закон Самарской области от 13 декабря 2021 года № 96-ГД "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Самарской Губернской Думой 30 ноября 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области (далее - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета Фонда в сумме 45 769 128,3 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета Фонда в сумме 45 769 128,3 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 48 256 829,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 51 090 723,2 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 48 256 829,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 51 090 723,2 тыс. рублей.

Статья 2. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации:

на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Установить, что в 2022 году бюджетные ассигнования Фонда, формируемые за счет неналоговых поступлений, средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, областного бюджета, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в форме межбюджетных трансфертов, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Самарской области и на другие направления, предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), Федеральным законом "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и другими действующими нормативными правовыми актами.

Статья 3. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить общий объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год в сумме 45 763 771,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 44 962 785,8 тыс. рублей, из областного бюджета в сумме 149 152,5 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 651 833,0 тыс. рублей.

2. Утвердить общий объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период:

на 2023 год в сумме 48 251 490,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 47 424 431,6 тыс. рублей, из областного бюджета в сумме 149 152,5 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 677 906,3 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 51 085 390,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 50 231 215,4 тыс. рублей, из областного бюджета в сумме 149 152,5 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 705 022,6 тыс. рублей.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, областного бюджета и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов:

на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

4. Установить, что в 2022 году бюджетные ассигнования Фонда, формируемые за счёт средств областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов, направляются на финансовое обеспечение долечивания (реабилитации) жителей Самарской области в условиях санатория непосредственно после стационарного лечения в медицинских организациях Самарской области, участвующих в системе обязательного медицинского страхования.

5. Утвердить общий объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых Фондом бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации:

на 2022 год в сумме 1 037 452,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 1 078 950,1 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 1 122 108,1 тыс. рублей.

6. Утвердить общий объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых Фондом бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации:

на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

7. Утвердить общий объём безвозмездных поступлений:

на 2022 год - 45 763 771,3 тыс. рублей;

на 2023 год - 48 251 490,4 тыс. рублей;

на 2024 год - 51 085 390,5 тыс. рублей.

Статья 4. Нормированный страховой запас финансовых средств Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить общий размер нормированного страхового запаса финансовых средств Фонда:

на 2022 год - 2 103 321,8 тыс. рублей;

на 2023 год - 2 187 454,7 тыс. рублей;

на 2024 год - 2 274 952,9 тыс. рублей.

Установить, что доходы, поступившие в бюджет Фонда на цели, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, сверх объёма, утвержденного настоящим Законом, идут на увеличение общего размера средств нормированного страхового запаса Фонда.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов используются в соответствии с Федеральным законом и порядком использования средств нормированного страхового запаса Фонда, установленным Федеральным фондом обязательного медицинского страхования для:

дополнительного финансового обеспечения реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования;

расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

3. Нормированный страховой запас Фонда в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов в части средств, направляемых на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, а также на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, формируется за счет доходов бюджета Фонда, указанных в части 4 статьи 26 Федерального закона, в сумме:

на 2022 год - 2 103 321,8 тыс. рублей;

на 2023 год - 2 187 454,7 тыс. рублей;

на 2024 год - 2 274 952,9 тыс. рублей.

4. Нормированный страховой запас Фонда в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов в части средств, направляемых на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, формируется за счет средств от применения в соответствии со статьей 41 Федерального закона санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.

5. Объем средств нормированного страхового запаса Фонда на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования определяется в соответствии с частью 63 статьи 26 Федерального закона.

Указанные средства могут использоваться путем внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда на 2022 год без внесения изменений в настоящий Закон.

6. Нормированный страховой запас Фонда в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов в части средств, направляемых для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, формируется за счет средств нормированного страхового запаса бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и используется в порядке, предусмотренном частью 66 статьи 26 Федерального закона.

Статья 5. Остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2022 года

1. Установить, что остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2022 года, за исключением средств, подлежащих возврату в соответствии с действующим законодательством в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, используются в 2022 году по тем же направлениям, на которые в 2021 году было предусмотрено использование средств, по которым образовались указанные остатки, путем внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда на 2022 год с последующим их отражением в настоящем Законе.

Остатки средств на 1 января 2022 года, образовавшиеся в бюджете Фонда в результате неполного использования в 2021 году средств, предоставленных Фонду в виде межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут быть использованы в 2022 году по тем же направлениям, на которые в 2021 году было предусмотрено использование средств, при подтверждении потребности в указанных средствах.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации остатки прочих межбюджетных трансфертов из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации по состоянию на 1 января 2022 года, образовавшиеся в бюджете Фонда в результате неполного их использования на оплату медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Самарской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, направляются в 2022 году на те же цели путем внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда на 2022 год с последующим их отражением в настоящем Законе.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году

1. Установить, что доходы, поступившие на счёт по учёту средств обязательного медицинского страхования сверх объёма, утверждённого настоящим Законом, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда на 2022 год.

2. Установить, что поступившие в бюджет Фонда в 2022 году средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и других бюджетов бюджетной системы, которые в силу отсутствия определения их объёмов не могли быть учтены настоящим Законом на 1 января 2022 года, расходуются Фондом на цели, предусмотренные Федеральным законом "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и другими действующими нормативными правовыми актами, путём внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда на 2022 год с последующим их отражением в настоящем Законе.

3. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации Фонд вправе перераспределять бюджетные ассигнования между группами (подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах объёма средств нормированного страхового запаса Фонда, предусмотренного главному распорядителю средств бюджета Фонда по целевой статье "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации" в случае увеличения бюджетных ассигнований на возмещение территориальным фондам обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами Самарской области лицам, застрахованным на территории Самарской области, в объёме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования, путем внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда на 2022 год без внесения изменений в настоящий Закон.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела страховых медицинских организаций по обязательному медицинскому страхованию на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в размере 0,9 процента от суммы средств, поступивших в страховые медицинские организации из бюджета Фонда по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров







