Сирийские школьники знакомятся с российскими традициями празднования Нового года

В детском центре "Артек" стартовали DiscoАРТ-вечера "Предновогодние игры и забавы", активными участниками которых стали 20 ребят из Сирийской Арабской Республики. Делегация из Сирии прибыла в "Артек" при поддержке Министерства просвещения России. Это победители олимпиады по русскому языку.

Смена, участниками которой стали сирийцы, называется "Новый год стучится в двери" и посвящена самому волшебному празднику. До Нового года еще полмесяца, а артековцы уже сейчас могут ощутить настоящую новогоднюю атмосферу.

Праздничный вечер прошел на Дворцовой площади "Артека" возле новогодней ёлки. Ребята из Сирии признаются, что праздник подарил им незабываемые эмоции, дал возможность приобщиться к российской культуре, традициям встречи Нового года в России и еще больше подружиться с ребятами.

"Именно в этом суть Страны Детства как центра детской дипломатии. Убежден, что из детской дружбы, которая здесь зарождается, вырастает международное сотрудничество", - сказал директор "Артека" Константин Федоренко.

Сирийка Диана Амин рассказала, что у нее на родине тоже празднуют Новый год, но по-другому, поэтому ей было особенно интересно узнать еще больше о стране, в которой она мечтает обучаться в будущем: "Здесь богатые, интересные традиции. Сегодня удалось разучить различные игры, танцы, песни, лучше познакомиться с культурой России. Поражает невероятная открытость, дружба и доброжелательность всех, кто нас окружает".

"Атмосфера прекрасная. У нас настоящее новогоднее настроение, - говорит Дания Бакир. - Я в "Артеке" впервые, думаю, попасть сюда - мечта каждого ребенка. Смена проходит насыщенно, здесь каждый день красочный, интересный, наполнен самыми положительными эмоциями".