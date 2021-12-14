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Рубрика: Общество

Сирийские школьники знакомятся с российскими традициями празднования Нового года

Текст: Елена Новоселова
В детском центре "Артек" стартовали DiscoАРТ-вечера "Предновогодние игры и забавы", активными участниками которых стали 20 ребят из Сирийской Арабской Республики. Делегация из Сирии прибыла в "Артек" при поддержке Министерства просвещения России. Это победители олимпиады по русскому языку.
Фото: МДЦ "Артек" Фото: МДЦ "Артек"
Фото: МДЦ "Артек"

Смена, участниками которой стали сирийцы, называется "Новый год стучится в двери" и посвящена самому волшебному празднику. До Нового года еще полмесяца, а артековцы уже сейчас могут ощутить настоящую новогоднюю атмосферу.

Фото: Telegram-канал Анны Кузнецовой
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Праздничный вечер прошел на Дворцовой площади "Артека" возле новогодней ёлки. Ребята из Сирии признаются, что праздник подарил им незабываемые эмоции, дал возможность приобщиться к российской культуре, традициям встречи Нового года в России и еще больше подружиться с ребятами.

"Именно в этом суть Страны Детства как центра детской дипломатии. Убежден, что из детской дружбы, которая здесь зарождается, вырастает международное сотрудничество", - сказал директор "Артека" Константин Федоренко.

Сирийка Диана Амин рассказала, что у нее на родине тоже празднуют Новый год, но по-другому, поэтому ей было особенно интересно узнать еще больше о стране, в которой она мечтает обучаться в будущем: "Здесь богатые, интересные традиции. Сегодня удалось разучить различные игры, танцы, песни, лучше познакомиться с культурой России. Поражает невероятная открытость, дружба и доброжелательность всех, кто нас окружает".

"Атмосфера прекрасная. У нас настоящее новогоднее настроение, - говорит Дания Бакир. - Я в "Артеке" впервые, думаю, попасть сюда - мечта каждого ребенка. Смена проходит насыщенно, здесь каждый день красочный, интересный, наполнен самыми положительными эмоциями".

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