Стала известна причина смерти режиссера Сергея Соловьева

Причиной смерти культового советского, российского режиссера, сценариста и продюсера Сергея Соловьева, скончавшегося накануне на 78-м году жизни, стали проблемы с сердцем.

Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Российского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК), где Соловьев был руководителем режиссерской и актерской мастерской.

"Были проблемы с сердцем", - сказал собеседник агентства.

Сергей Александрович Соловьев родился 25 августа 1944 года в Карелии. Свой первый фильм как режиссер поставил в 1969-м, это была новелла в чеховском киноальманахе.