Талибы возвращают в строй реактивные самолеты

Представители движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) пытаются реанимировать для своих вновь создаваемых Военно-воздушных сил находящиеся на хранении в аэропорту Кабула скоростные реактивные самолеты.

Как сообщают авторы известного блога Oryx, речь идет об учебно-тренировочных реактивных самолетах чехословацкого производства L-39C, которые Афганистан получил еще в конце 70-х годов. Всего было поставлено 26 самолетов. Они поступили на вооружение 393-го учебного авиаполка на авиабазе Мазари-Шариф на севере страны.

Эти крылатые машины имеют по одному узлу подвески под каждым крылом и могут нести блоки, предназначенные для запуска 57-мм неуправляемых ракет С-5, или бомбы различных типов массой до 250 кг.

Максимальная взлетная масса - 4700 кг. Скорость горизонтального полета - 760 км/ч. Практический потолок -11 500 м. Дальность - 1015 км.

Считается, что всего три таких крылатых машины уцелели после гражданской войны 90-х годов и американского вторжения.

Они прошли капитальный ремонт и несколько лет продолжали эксплуатироваться, но не для обучения пилотов, а для участия в различных торжественных мероприятиях, например военных парадах. Затем с начала 2010-х годов самолеты находились на хранении, и вот теперь их снова решено вернуть в строй.

Также ведутся по ремонту старых самолетов Ан-26, Ан-32. В свое время американцы пытались заменить их на C-27A Spartan, но из этой затеи ничего не вышло. Из-за несовершенства конструкции последних их вынуждены были списать. Предполагается, что L-39C и транспортники советского производства составят костяк новых ВВС Афганистана.