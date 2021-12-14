Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
14.12.2021,  
13:52
Текст:  Алексей Моисеев

Талибы возвращают в строй реактивные самолеты

Представители движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) пытаются реанимировать для своих вновь создаваемых Военно-воздушных сил находящиеся на хранении в аэропорту Кабула скоростные реактивные самолеты.
Фото: AlJazeera Channel / youtube.com Фото: AlJazeera Channel / youtube.com
Фото: AlJazeera Channel / youtube.com

Как сообщают авторы известного блога Oryx, речь идет об учебно-тренировочных реактивных самолетах чехословацкого производства L-39C, которые Афганистан получил еще в конце 70-х годов. Всего было поставлено 26 самолетов. Они поступили на вооружение 393-го учебного авиаполка на авиабазе Мазари-Шариф на севере страны.

Эти крылатые машины имеют по одному узлу подвески под каждым крылом и могут нести блоки, предназначенные для запуска 57-мм неуправляемых ракет С-5, или бомбы различных типов массой до 250 кг.

Максимальная взлетная масса - 4700 кг. Скорость горизонтального полета - 760 км/ч. Практический потолок -11 500 м. Дальность - 1015 км.

Считается, что всего три таких крылатых машины уцелели после гражданской войны 90-х годов и американского вторжения.

Фото: prtrtur / youtube.com
Взрыв ракеты ЗРК "Квадрат" рядом с самолетом F-15 показали на видео

Они прошли капитальный ремонт и несколько лет продолжали эксплуатироваться, но не для обучения пилотов, а для участия в различных торжественных мероприятиях, например военных парадах. Затем с начала 2010-х годов самолеты находились на хранении, и вот теперь их снова решено вернуть в строй.

Также ведутся по ремонту старых самолетов Ан-26, Ан-32. В свое время американцы пытались заменить их на C-27A Spartan, но из этой затеи ничего не вышло. Из-за несовершенства конструкции последних их вынуждены были списать. Предполагается, что L-39C и транспортники советского производства составят костяк новых ВВС Афганистана.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: LeAZ-1977/Wikimedia.org
Российские вертолетоносцы вооружат ударными беспилотниками 10:11
Появилось редкое фото с испытаний Т-80У в Индии 08.12.2021
Российские вездеходы "Ирбис" замечены в Индонезии 07.12.2021
самолеты
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Под Калининградом корабли Балтфлота отработали отражение авианалета 13.12.2021
Начальник Генштаба рассказал, как укрепляют Сухопутные войска, флот, ВКС и десант 09.12.2021
Истребитель F-35 упал с британского авианосца из-за дождевика 09.12.2021
Афганистан
БТР-70 со спаренной 23-мм пушкой применяли в Афганистане 05.10.2021
Талибы нашли баллистические ракеты Афганистана 14.09.2021