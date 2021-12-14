Постановление правительства Тюменской области от 13 декабря 2021 года № 835-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1. Преамбулу после слов "постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019"," дополнить словами "постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 04.12.2021 № 32 "Об усилении мер, направленных на предотвращение завоза и распространения на территории Российской Федерации нового штамма COVID-19",".

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, прибывающим из зарубежных стран в Тюменскую область, обеспечить выполнение требований, содержащихся в постановлениях Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", от 04.12.2021 № 32 "Об усилении мер, направленных на предотвращение завоза и распространения на территории Российской Федерации нового штамма COVID-19".".

3. В абзаце втором подпункта 17.2 пункта 17 слова "Дата забора материала не должна превышать трех дней со дня прибытия в Тюменскую область" заменить словами "Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19".

4. В абзацах третьем и четвертом пункта 21 слова "72 часа" заменить словами "48 часов".

Губернатор области А.В.Моор







