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Текст:   Марина Трубилина 
18:51 14.12.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8635)

"Умные дома" распространяются по стране

В четыре раза чаще за последние два года застройщики стали интересоваться технологиями "умного дома". Но если еще 3-4 года назад запрос на умные жилые комплексы шел в основном из Москвы и Подмосковья, то в пандемию технологии все активнее внедряют компании из других регионов.

По словам сооснователя компании "Юникорн" Алексея Южакова, с середины 2020 года число запросов от застройщиков на внедрение цифровых технологий в новостройках выросло в 2,7 раза, а от региональных компаний - в 3,9 раза. В числе лидеров по инновациям - Тюмень, Казань, Уфа, Новосибирск, Красноярск, Чебоксары, Сыктывкар, Воронеж, Краснодар, Самара, Ростов-на-Дону. Жителей чаще всего интересуют бесконтактный доступ в здание, видеонаблюдение, контроль за расходами коммунальных ресурсов. Наиболее популярные опции внутри квартир - защита от протечек, контроль проникновения, управление климатом и освещением.

Фото: iStock
В России резко сократилось количество сдаваемых квартир

Как отмечает руководитель управления развития продукта и аналитики группы "Самолет" Леон Пряжников, в московской агломерации "умный дом" интересен примерно 70% покупателей, тогда как в Санкт-Петербурге уже 84%. При этом четверть клиентов из столицы использовала бы все функции "умного дома", тогда как в Петербурге таких только 20%. Наименьший интерес у жителей обоих регионов вызывают опции голосового управления и "умные шторы".

Еще несколько лет назад "умный" дом был привилегией бизнес-класса, отмечает президент ГК "Основа" Александр Ручьев, а сейчас такие системы выходят в массовое жилье. Минимальный набор функций "умного дома" не настолько дорогой, для жителей их использование может быть и вовсе бесплатным. Это, например, видеодомофон, взаимодействие с управляющей компанией, оплата ЖКУ через приложение. Часть функций может быть реализована за абонентскую плату.

Жителей интересует защита жилья от протечек и от грабителей

Базовые опции повышают себестоимость жилья незначительно, но позволяют продавать квартиры дороже, люди готовы платить за повышенный комфорт. Среди более "продвинутых" функций умного дома - проход в дом по биометрии, не прикасаясь к дверям и кнопкам лифтов, что особенно востребованно в пандемию.

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