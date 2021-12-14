"Умные дома" распространяются по стране

По словам сооснователя компании "Юникорн" Алексея Южакова, с середины 2020 года число запросов от застройщиков на внедрение цифровых технологий в новостройках выросло в 2,7 раза, а от региональных компаний - в 3,9 раза. В числе лидеров по инновациям - Тюмень, Казань, Уфа, Новосибирск, Красноярск, Чебоксары, Сыктывкар, Воронеж, Краснодар, Самара, Ростов-на-Дону. Жителей чаще всего интересуют бесконтактный доступ в здание, видеонаблюдение, контроль за расходами коммунальных ресурсов. Наиболее популярные опции внутри квартир - защита от протечек, контроль проникновения, управление климатом и освещением.
Как отмечает руководитель управления развития продукта и аналитики группы "Самолет" Леон Пряжников, в московской агломерации "умный дом" интересен примерно 70% покупателей, тогда как в Санкт-Петербурге уже 84%. При этом четверть клиентов из столицы использовала бы все функции "умного дома", тогда как в Петербурге таких только 20%. Наименьший интерес у жителей обоих регионов вызывают опции голосового управления и "умные шторы".
Еще несколько лет назад "умный" дом был привилегией бизнес-класса, отмечает президент ГК "Основа" Александр Ручьев, а сейчас такие системы выходят в массовое жилье. Минимальный набор функций "умного дома" не настолько дорогой, для жителей их использование может быть и вовсе бесплатным. Это, например, видеодомофон, взаимодействие с управляющей компанией, оплата ЖКУ через приложение. Часть функций может быть реализована за абонентскую плату.
Базовые опции повышают себестоимость жилья незначительно, но позволяют продавать квартиры дороже, люди готовы платить за повышенный комфорт. Среди более "продвинутых" функций умного дома - проход в дом по биометрии, не прикасаясь к дверям и кнопкам лифтов, что особенно востребованно в пандемию.