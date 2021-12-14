В "ЕР" предложили отменить налог на прибыль для сельских домов культуры

Экспертный совет "Единой России" предложил вынести законопроект об отмене налога на прибыль для сельских домов культуры на координационный совет фракции в Госдуме. Ко второму чтению в нем будет предусмотрено положение, которое установит численность жителей населенных пунктов, на которые будет распространяться норма об отмене налога.

"Речь идет о том, чтобы освободить их от налога на прибыль по аналогии с сельскими театрами, библиотеками и музеями", - заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков на первом заседании экспертного совета партии.

Он отметил, что нулевая ставка будет распространяться только на деятельность, которая утверждена постановлением правительства и включена в перечень культурной деятельности.

"Этот законопроект будет серьезной поддержкой сельским домам культуры", - считает Жуков.