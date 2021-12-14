В курортной Штирии зафиксирован первый случай "омикрона"

Новости

Скворцова предупредила об ускорении процессов старения из-за коронавируса 14:17
Владимирские власти отменили введение QR-кодов 13:58
Воробьев поручил позаботиться о пострадавших во время взрыва в Серпухове 13:56
Воробьев: В этом году в Подмосковье создано 60 тысяч рабочих мест 13:48
Воробьев: В 2023 году в Подмосковье пустят две линии МЦД 13:47
Суд прекратил дела о 91 штрафе ГИБДД в отношении Филиппа Киркорова 13:42
Телефонные мошенники в 2021 году нанесли ущерб в 45 миллиардов рублей 13:28
“Спутник Лайт” зарегистрировали в Сент-Винсенте и Гренадинах 13:26
Песков заявил о надежде на успех переговоров по одобрению ВОЗ "Спутника V" 13:20
Появилось видео допроса пропавшей с миллионами кассирши из Ачинска 13:17
Содержание новой могилы Франко обходится Испании в 750 евро в месяц 13:17
"Игра в кальмара" возглавила рейтинг сериалов года на Google 13:13
Попова: 11 человек, инфицированных "омикроном", были привиты, болеют легко 13:10
Датский суд отправил министра иммиграции в тюрьму из-за беженцев 13:09
Как получить выплату на второго ребенка до 3 лет из маткапитала 12:59
В Совфеде поддержали закон о публичной власти в регионах 12:55
Штраф в 1 млн рублей присудили СМИ-иноагенту The Insider за отсутствие маркировки 12:32
Хоккеист Голышев вернулся из НХЛ в "Автомобилист" 12:18
В Минске принят законопроект о геноциде белорусского народа в годы войны 12:18
Оперштаб: В Москве выявлено 1 976 новых случаев COVID-19 12:13
В электричках разрешили возить лыжи бесплатно 11:43
На Netflix подали иск на 10 млн из-за фильма "Пятница" с Козловским 11:42
Студенческие научные сообщества смогут получать гранты на развитие 11:42
МИД РФ: Минск не просил Москву помочь в урегулировании миграционного кризиса 11:40
В Москве нашли 260 тысяч "квадратов" недвижимости без хозяина 11:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
14.12.2021 12:57
Рубрика: В мире

В курортной Штирии зафиксирован первый случай "омикрона"

Текст: Александр Саможнев

В австрийском земле Штирия, известной своими горнолыжными курортами, появилось подозрение на новую мутацию вируса "омикрон" у человека, прибывшего недавно из Южной Африки и сдавшего положительный ПЦР-тест. Местная администрация изолировала инфицированного. В настоящее время нет никаких признаков того, что есть пострадавшие вне семейного окружения.

ВОЗ прогнозирует рост числа госпитализаций и смертей из-за "омикрона"

По данным газеты Kronen Zeitung, министерство здравоохранения Австрии приняло гораздо более строгие правила отслеживания контактов в связи с "омикроном". Человека, вступившего в контакт с больным, помещают на карантин на 14 дней без возможности досрочного прекращения. По рекомендации вирусологов в изоляции должны направляться и привитые лица. Этим правилам следуют федеральные земли.

Для предыдущих вариантов коронавируса действует карантинный период в десять дней, свободное тестирование возможно через пять дней.

Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Вене. Там зарегистрировано 32 случая, подозрительных на "омикрон", шесть из них подтвердились. Все больные и их контакты находятся на карантине.

В мире Европа Австрия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков назвал неприемлемым проект резолюции ООН по климату
Телефонные мошенники в 2021 году нанесли ущерб в 45 миллиардов рублей
Мишустин выделил более 12,2 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам
МВД разработало порядок информирования автовладельцев о вскрытии машины
В Минздраве рассказали, кому необходимо ревакцинироваться
Какие ограничения вводят разные страны из-за новой волны коронавируса
Захарова: "Саммит демократий" направлен на гегемонию США в мире