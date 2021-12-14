В курортной Штирии зафиксирован первый случай "омикрона"

В австрийском земле Штирия, известной своими горнолыжными курортами, появилось подозрение на новую мутацию вируса "омикрон" у человека, прибывшего недавно из Южной Африки и сдавшего положительный ПЦР-тест. Местная администрация изолировала инфицированного. В настоящее время нет никаких признаков того, что есть пострадавшие вне семейного окружения.

По данным газеты Kronen Zeitung, министерство здравоохранения Австрии приняло гораздо более строгие правила отслеживания контактов в связи с "омикроном". Человека, вступившего в контакт с больным, помещают на карантин на 14 дней без возможности досрочного прекращения. По рекомендации вирусологов в изоляции должны направляться и привитые лица. Этим правилам следуют федеральные земли.

Для предыдущих вариантов коронавируса действует карантинный период в десять дней, свободное тестирование возможно через пять дней.

Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Вене. Там зарегистрировано 32 случая, подозрительных на "омикрон", шесть из них подтвердились. Все больные и их контакты находятся на карантине.