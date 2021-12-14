В Москве пройдет финал студенческого киберспортивного турнира "Битва за науку"

В среду, 15 декабря, в Москве пройдет финал крупнейшего в истории России международного студенческого киберспортивного турнира по Dota 2 и League of Legends "Битва за науку", организатором которого выступает Министерство науки и высшего образования РФ.

В финальных матчах выступят четыре университетские команды: St. Petersburg Polytechnic University (СПбПУ) и "Таежный чай" (МАИ) сразятся в League of Legends, а XxxDarkdemonsXxx (РТУ МИРЭА) и derzhaWIN (ТГУ им. Державина) определят чемпиона по Dota 2.

Призовой фонд турнира - два миллиона рублей: по миллиону на каждый вид программы.

Соревнования стали одним из завершающих мероприятий Года науки и технологий, в них приняли участие около 1350 игроков из России, Украины, Беларуси, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Россию представляли студенты более чем 130 учебных заведений из 57 городов.

Кроме соревнований в этот день пройдут лекции и сессии, посвященные развитию и перспективам киберспорта в России, а также состоится турнир по онлайн-шахматам Click-Storm Chess.

Подробную информацию о турнире и этапах соревнований можно найти здесь.