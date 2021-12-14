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14 декабря 2021 г.

Постановление правительства Вологодской области от 13 декабря 2021 года № 1405 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"

Правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области" следующие изменения:

1.1 в пункте 41 слова "отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа" заменить словами "отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного методом полимеразной цепной реакции не ранее чем за 48 часов";

1.2 в пункте 8.21 слова "отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не ранее чем за 72 часа" заменить словами "отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного методом полимеразной цепной реакции не ранее чем за 48 часов";

1.3 в пункте 9:

в абзаце втором цифру и слова "5 суток до прибытия" заменить цифрами и словами "48 часов до отправки";

абзац пятый после слова "(обсервацию)" дополнить словами "(за исключением работников, имеющих документ о результатах лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного при размещении работников в местах временного пребывания, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного методом полимеразной цепной реакции, а также наличие иммуноглобулина G (IgG) в диапазоне положительного индекса позитивности)";

1.4 в пункте 111 слова "отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа" заменить словами "отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного методом полимеразной цепной реакции не ранее чем за 48 часов";

1.5 в пункте 112 слова "отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа" заменить словами "отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного методом полимеразной цепной реакции не ранее чем за 48 часов";

1.6 в пункте 113 слова "отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа" заменить словами "отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного методом полимеразной цепной реакции не ранее чем за 48 часов";

1.7 абзац третий пункта 19 изложить в следующей редакции: "осуществлять допуск участников всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований при наличии у них документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного методом полимеразной цепной реакции не ранее чем за 48 часов до прибытия на место проведения мероприятия;".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области О.В.Кувшинников



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