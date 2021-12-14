Указ губернатора Воронежской области от 13 декабря 2021 года № 217-у "Об установлении на 2022 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в Воронежской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности"

В соответствии с пунктом 6 статьи 18.1 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 № 1327 "Об утверждении Правил определения срока приведения хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории субъекта Российской Федерации, численности используемых ими иностранных работников в соответствие с запретом на привлечение такими хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности, установленным высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)" постановляю:

1. Установить на 2022 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в Воронежской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по виду экономической деятельности, предусмотренному Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), - деятельность агентств по временному трудоустройству (раздел N, код 78.2).

2. Хозяйствующим субъектам, указанным в пункте 1 настоящего указа, в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего указа, руководствуясь требованиями трудового законодательства Российской Федерации, привести численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим указом.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя губернатора Воронежской области - первого заместителя председателя правительства Воронежской области Шабалатова В.А.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев







