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Вышел трейлер третьего сезона "Дома с прислугой" М. Найта Шьямалана

Новости
    14.12.2021, 08:04
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Apple TV Фото: youtube.com/ Apple TV
Фото: youtube.com/ Apple TV

21 января предельно интригующий сериал М. Найта Шьямалана "Дом с прислугой" (Servant) заходит на третий сезон, по поводу чего сервис Apple TV снабдил нас большим трейлером.

Помешен он на YouTube-канале платформы, неся зрителю радость авансом, навинчивая паранойю и демонстрируя, что весь актерский костяк в наличии. Да и потаенная хтонь и клубящееся напряжение никуда не уйдут. 

"Дом с прислугой", ставший настоящим бенефисом для актрисы Лорен Эмброуз ("Клиент всегда мертв", "Секретные материалы"), выходит с ноября 2019-го. В центре - молодая пара, тележурналистка и модный повар, живущие в Филадельфии и после утраты своего младенца погрязающие в череде зловещих и мистических событий (попыткам расшифровать которые в Сети посвящены уже гигабайты исследований). 

М. Найт Шьямалан - продюсер шоу и постановщик нескольких эпизодов.

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