Вышел трейлер третьего сезона "Дома с прислугой" М. Найта Шьямалана

21 января предельно интригующий сериал М. Найта Шьямалана "Дом с прислугой" (Servant) заходит на третий сезон, по поводу чего сервис Apple TV снабдил нас большим трейлером.

Помешен он на YouTube-канале платформы, неся зрителю радость авансом, навинчивая паранойю и демонстрируя, что весь актерский костяк в наличии. Да и потаенная хтонь и клубящееся напряжение никуда не уйдут.

"Дом с прислугой", ставший настоящим бенефисом для актрисы Лорен Эмброуз ("Клиент всегда мертв", "Секретные материалы"), выходит с ноября 2019-го. В центре - молодая пара, тележурналистка и модный повар, живущие в Филадельфии и после утраты своего младенца погрязающие в череде зловещих и мистических событий (попыткам расшифровать которые в Сети посвящены уже гигабайты исследований).

М. Найт Шьямалан - продюсер шоу и постановщик нескольких эпизодов.