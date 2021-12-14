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14.12.2021 16:11

Забота о природе стала неотъемлемой частью стратегии развития "Роснефти"

Какой будет наша страна завтра, какой ее увидят последующие поколения - зависит от каждого. Поэтому задача не навредить и сохранить важнее, чем покорить. Над ней работают лучшие ученые компании "Роснефть", ежегодно проводя десятки научных экспедиций.

Объединяя науку и бизнес, Компания реализует самую масштабную с советских времен программу исследований территорий крайнего Севера. Ученые изучают океанологию, геологию, биологию морей и ведут мониторинг популяции животных, которых считают биоиндикаторами экосистем: белого медведя, моржа, белой чайки и дикого северного оленя. Для поддержки экосистем сотрудники "Роснефти" за последние четыре года высадили около 13-ти миллионов деревьев. За последние два года в реки и озера страны выпущено свыше 135-ти миллионов мальков ценных видов рыб.

"Роснефть" - участник Глобального договора ООН - самой масштабной международной инициативы в области устойчивого развития. Как мейджор глобальной энергетики, "Роснефть" работает в интересах мировой экономики, обеспечивая стабильные поставки углеводородов на российский и внешний рынки.

"Роснефть" - единственная российская нефтегазовая корпорация, получившая статус компании - лидера в области устойчивого развития и включенная в состав участников глобальной инициативы Global Compact LEAD. Такой статус имеют сегодня всего 37 компаний в мире, четыре из которых ведут нефтегазовый бизнес.

В 2020 году "Роснефть" первой из российских компаний представила план углеродного менеджмента до 2035 года, который является продолжением комплексной работы по снижению углеродного следа. Среди целей "зеленой" повестки - наращивание добычи природного газа как более экологичного источника энергии и предотвращение выбросов парниковых газов в объеме 20 миллионов тонн СО2 эквивалента. В ближайшие 15 лет "Роснефть" ставит задачу снизить на треть выбросы парниковых газов в разведке и добыче, сократить интенсивность выбросов метана до уровня ниже четверти процента, а также обеспечить нулевое рутинное сжигание попутного газа. К этой цели уже близки многие дочерние общества Компании.

Экологические инициативы - неотъемлемая часть стратегии развития "Роснефти". За последние пять лет "зеленые" инвестиции Компании превысили 240 миллиардов рублей. "Роснефть" ставит целью производить больше энергии с меньшим воздействием на климат и окружающую среду. Ради роста благосостояния настоящего и будущего поколений.

Пресс-релиз предоставлен ПАО Роснефть

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