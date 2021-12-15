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15.12.2021 11:29
Рубрика: В мире

Австралия откроет границы для иностранных студентов и рабочих

Текст: Юрий Когалов
Австралия начнет пускать к себе иностранных студентов и квалифицированных рабочих, правда, только тех, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Въехать в страну они смогут уже 16 декабря. Как отмечает агентство Reuters, границы Австралии были закрыты для гостей из-за рубежа почти два года - с самого начала пандемии.
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Изначально частично снять ограничения на въезд планировалось с 1 декабря, однако послабления пришлось отложить на две недели в связи с неопределенностью, возникшей из-за нового штамма коронавируса. Как признал премьер-министр Скотт Мориссон, необходимо научиться жить с вирусом. Он выразил надежду, что это удастся сделать благодаря высокому уровню вакцинации в Австралии. Ранее это уже позволило начать возвращаться в страну тем австралийцам, которые оказались за границей в марте 2020 года и более полутора лет не могли попасть домой.

Как отмечают СМИ, нынешнее ослабление ограничительных мер направлено на разрешение проблемы с нехваткой рабочих рук (в основном в горнодобывающем и сельскохозяйственном секторах). К тому же иностранные студенты приносили существенные средства местным университетам, которые из-за закрытия границ понесли серьезные убытки (они оцениваются в 2,8 миллиарда долларов). По данным властей, в настоящее время австралийские визы имеются у примерно 235 тысяч иностранцев, чуть более половины из них - студенты.

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В мире Океания Австралия Пандемия коронавируса COVID-19

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