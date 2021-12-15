Австралия откроет границы для иностранных студентов и рабочих

Изначально частично снять ограничения на въезд планировалось с 1 декабря, однако послабления пришлось отложить на две недели в связи с неопределенностью, возникшей из-за нового штамма коронавируса. Как признал премьер-министр Скотт Мориссон, необходимо научиться жить с вирусом. Он выразил надежду, что это удастся сделать благодаря высокому уровню вакцинации в Австралии. Ранее это уже позволило начать возвращаться в страну тем австралийцам, которые оказались за границей в марте 2020 года и более полутора лет не могли попасть домой.

Как отмечают СМИ, нынешнее ослабление ограничительных мер направлено на разрешение проблемы с нехваткой рабочих рук (в основном в горнодобывающем и сельскохозяйственном секторах). К тому же иностранные студенты приносили существенные средства местным университетам, которые из-за закрытия границ понесли серьезные убытки (они оцениваются в 2,8 миллиарда долларов). По данным властей, в настоящее время австралийские визы имеются у примерно 235 тысяч иностранцев, чуть более половины из них - студенты.