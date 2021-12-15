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Бен Аффлек заявил, что стал алкоголиком из-за брака с Дженнифер Гарнер

Новости
    15.12.2021, 17:29
Текст:   Дмитрий Николаев

Звезда Голливуда Бен Аффлек рассказал о причинах своего алкоголизма и затянувшейся депрессии, которая вызывала у близких и поклонников не только сочувствие, но и породила множество мемов.

В интервью известному американскому журналисту Говарду Стерну он поведал, что особенно пристрастился к выпивке из-за проблем в браке с Дженнифер Гарнер. Аффлек признался, что регулярно выпивал по бутылке виски за вечер, лишь бы отвлечься от тяжелых мыслей и уснуть в одиночестве на диване. В последние годы они с Гарнер оставались вместе только ради детей, цитируeт актера People.

Эта версия не очень вяжется с предыдущими откровениями звезды "Перл Харбора". Совсем недавно он утверждал, что запил как раз после развода. Впрочем, главное - сейчас, после воссоединения с давней возлюбленной Дженнифер Лопес, Аффлек в завязке и впервые за долгое время выглядит свежим и по-настоящему счастливым.

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