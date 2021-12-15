"Братство кольца" и "ВАЛЛ-И" признали национальным достоянием США

Национальный совет США по сохранению фильмов и Библиотека Конгресса обновили национальный реестр фильмов. В него входят картины, имеющие культурное и историческое значение для будущих поколений, уточняет сайт Библиотеки.

В 2021 году чести быть внесенными в список удостоились "Властелин колец: Братство кольца", "Звездные войны: Возвращение джедая" (1983), "ВАЛЛ-И" и "Кошмар на улице Вязов"

Также в список внесли два десятка довольно старых картин:

1. Chicana (1979).

2. "Училище Кули" (1975).

3. Evergreen (1965).

4. "Цветы и деревья" (1932).

5. "Летающий ас" (1926).

6. Hell-Bound Train (1930).

7. "Джубило" (1919).

8. "Долгое прощание (1973).

9. The Murder of Fred Hampton (1971).

10. "Вобблис" (1979).

11. "Розовые фламинго" (1972).

12. Requiem 29 (1970).

13. "Ричард Прайор: Живой концерт" (1979).

14. Ringling Bros. Parade Film (1902).

15. "Селена" (1997).

16. "Саундер" (1972).

17. "Не ищи смысла" (Stop Making Sense, 1984).

18. "Незнакомцы в поезде" (1951).

19. "Женщина-арбуз" (1996).

20. "Что случилось с Бэби Джейн?" (1962).

21. "Кто убил Винсента Чина?" (1987).