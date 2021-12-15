Новости

Вышел первый трейлер "Плохих парней" - нового мультфильма DreamWorks 12:19
Умер актер из "Блондинки" и "Клана" Тадеуш Росс 12:03
Вышел трейлер сюр-фантастики с Мишель Йео и Джейми Ли Кертис 11:41
Умер работавший с Кевином Спейси продюсер Леонард Солоуэй 11:28
IMDb подтвердил участие в "Нет пути домой" пауков из предыдущих фильмов 11:06

"Братство кольца" и "ВАЛЛ-И" признали национальным достоянием США

Новости
    15.12.2021, 12:57
Текст:   Анастасия Николаева

Национальный совет США по сохранению фильмов и Библиотека Конгресса обновили национальный реестр фильмов. В него входят картины, имеющие культурное и историческое значение для будущих поколений, уточняет сайт Библиотеки.

В 2021 году чести быть внесенными в список удостоились "Властелин колец: Братство кольца", "Звездные войны: Возвращение джедая" (1983), "ВАЛЛ-И" и "Кошмар на улице Вязов"

Также в список внесли два десятка довольно старых картин:

1. Chicana (1979).

2. "Училище Кули" (1975).

3. Evergreen (1965).

4. "Цветы и деревья" (1932).

5. "Летающий ас" (1926).

6. Hell-Bound Train (1930).

7. "Джубило" (1919).

8. "Долгое прощание (1973).

9. The Murder of Fred Hampton (1971).

10. "Вобблис" (1979).

11. "Розовые фламинго" (1972).

Фото: Дисней Студиос
Объявлены номинанты кинопремии Critics Choice Awards

12. Requiem 29 (1970).

13. "Ричард Прайор: Живой концерт" (1979).

14. Ringling Bros. Parade Film (1902).

15. "Селена" (1997).

16. "Саундер" (1972).

17. "Не ищи смысла" (Stop Making Sense, 1984).

18. "Незнакомцы в поезде" (1951).

19. "Женщина-арбуз" (1996).

20. "Что случилось с Бэби Джейн?" (1962).

21. "Кто убил Винсента Чина?" (1987).

Новости

Умер актер Паули Ринне из "Противостояния" Юлиана Семенова 11:05
Вышел трейлер спецвыпуска с Маколеем Калкином "Все мои друзья" 10:36
Умер создатель "Ну, погоди!" и "Мистера Бина" Андрей Игнатенко 10:05
Певица Марина Хлебникова обратилась к поклонникам из больницы 14.12.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Актер из "Содержанок" сыграл в третьей части "Фантастических тварей" 14.12.2021
Вышел финальный трейлер "King's Man: Начало" 14.12.2021
Вышел первый трейлер фильма о Николасе Кейдже с Николасом Кейджем 14.12.2021
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Канал The CW запустит сериал "Рыцари Готэма" о последователях Бэтмена 14.12.2021
Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" установил в России новый рекорд 14.12.2021
Видео: Нео отказывается от красной таблетки в "Матрице 4" 14.12.2021
⧣ экранизации
Фото: more.tv
Вышел трейлер финала проекта "Сказки Пушкина. Для взрослых" 14.12.2021
Тизер: названа точная дата выхода российского фэнтези-сериала "Этерна" 14.12.2021
"Вестсайдская история" провально стартовала в РФ и США 14.12.2021