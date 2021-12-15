Цены на оперативную память пойдут на спад

Аналитическая компания TrendForce спрогнозировала снижение цен на оперативную память DRAM, использующуюся в серверах и мобильных устройствах. По оценкам экспертов, снижение начнется в конце 2021 года, а в первом квартале 2022 года цены упадут на 8-13%.

В отчете отмечается, что сильнее других подешевеет оперативная память для ПК - на 8-10%. На 3-8% снизится цена чипов оперативной памяти для серверов и мобильных устройств, а вот память для графических ускорителей подешевеет не более чем на 5%.

Причина снижения цен на память для ПК и серверов на фоне логистического кризиса и дефицита компонентов заключается в перепроизводстве памяти и сверхбольших закупках компаний, которые вынуждены перестраховываться, комментирует глава Mobile Research Group Эльдар Муртазин. "Компании из-за дефицита на рынке закупают больше, чем им нужно в моменте. Нужно сто единиц, берут двести. Склады крупных компаний переполнены, возникает пауза в закупках. Эта пауза дает в моменте хорошие цены на рынке и этим смогут воспользоваться небольшие компании", - сообщил Муртазин.

По словам эксперта, после того как запасы будут использованы, закупки крупных производителей возобновятся, и цены вновь пойдут вверх. Это произойдет в начале второго квартала 2022 года. Отличия в изменениях цен на рынках комплектующих для ПК и серверов заключаются в большей консервативности вторых. Компании, выпускающие "тяжелое железо", в меньшей степени склонны поддаваться колебаниям на рынке, на котором к тому же существенно меньше небольших игроков. Кроме того, по словам издателя портала ITWriter Ивана Волина, здесь не так сказался повышенный спрос, вызванный пандемией и стремлением домашних пользователей модернизировать свои ПК для удаленной работы.

TrendForce прогнозирует, что спрос на потребительскую DRAM будет относительно слабым из-за традиционного для рынка бытовой электроники межсезонья. Тем не менее, перспективы снижения цен стали более реальными, поэтому два ведущих южнокорейских поставщика - Samsung и SK hynix - решили пересмотреть свои подходы к формированию ассортимента продукции. Предполагается, что цены на микросхемы DDR3 емкостью 2 Гб упадут в среднем на 3-8% в квартальном исчислении. Что касается чипов емкостью 4 Гб, их стоимость упадет еще сильнее.

Как следует из отчета, цены на мобильную DRAM также снизятся. Производители смартфонов имеют достаточные запасы комплектующих этого типа, так что высокого спроса на них не предвидится. Иная ситуация с ценами на графическую память. По словам Ивана Волина, здесь по-прежнему определяющая роль у майнеров.

"Несмотря на колоссальные усилия вендоров по усложнению, запретам и ограничению возможностей по добыче криптовалют на видеокартах, майнеры находят пути решать свои задачи. Рынок карт перегрет и находится в отличном состоянии, нет никакой нужды делать скидки на компоненты для выпуска графических плат, стало быть, незначительное снижение на память вообще не отразится на стоимости конечного продукта. Потребитель этой призрачной выгоды не заметит, а конечное снижение будет столь мало, что мы его просто не осознаем", - пояснил Волин "РГ".

Накануне стало известно, что кризис на рынке микроэлектроники и перебои в глобальной цепочке поставок привели к рекордному падению спроса на палладий. В результате цены на палладий опустились до минимальных значений, потеряв за 2021 год до 32%.