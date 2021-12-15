Цены на оперативную память пойдут на спад

Новости

"Динамо" продлило контракт с главным тренером Шварцем 17:36
Ликсутов: На новом участке метро - 20 процентов новых пассажиров 17:34
За драки и другие нарушения 400 мигрантам закрыли въезд в РФ на 40 лет 17:18
Путин: Россияне скромно оценивают ситуацию в первичном звене здравоохранения 17:18
В Подмосковье в крупном ДТП погибли четыре человека 17:17
Путин поручил кабмину помочь регионам в строительстве 17:11
Суд рассмотрит ходатайства об аресте топ-менеджеров по делу "Листвяжной" 17:10
МИД разочарован решением Швейцарии об экстрадиции россиянина Клюшина в США 17:07
Путин призвал добиваться более ощутимых результатов при реализации нацпроектов 17:07
Дептранс Москвы предупредил о 8-балльных пробках на дорогах 16:52
Google пригрозил сотрудникам увольнением за отсутствие прививки 16:51
До конца 2024 года в стране необходимо ликвидировать 191 свалку отходов 16:47
Жириновский в седьмой раз привился от коронавируса 16:37
В Москве в массовом ДТП пострадали шесть человек 16:35
Опрос: 60 процентов младшеклассников используют в учебе гаджеты 16:35
Эксперт оценил последствия отказа Booking от паритета цен 16:33
Крупный пожар произошел в казарме карабинеров в Риме 16:33
В Подмосковье прошло учение по отражению воздушных атак на военные объекты 16:30
Еврокомиссар оценила риски для газоснабжения ЕС в случае холодной зимы 16:23
Голикова: Качество дорог в России сказывается на доступности медпомощи 16:12
Хуснуллин: Бюджеты нацпроектов по жилью и дорогам будут исполнены на 99% 16:10
Арабская каллиграфия пополнила список культурного наследия ЮНЕСКО 16:05
Новая госпрограмма Росреестра принесет в бюджет 250 млрд рублей 16:02
Хуснуллин: Подготовлены меры по поддержке строительства жилья и ипотеки 15:58
Путин и Си Цзиньпин обсудили проект "Сила Сибири - 2" 15:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
15.12.2021 16:53
Рубрика: Экономика

Цены на оперативную память пойдут на спад

Текст: Олег Капранов
Аналитическая компания TrendForce спрогнозировала снижение цен на оперативную память DRAM, использующуюся в серверах и мобильных устройствах. По оценкам экспертов, снижение начнется в конце 2021 года, а в первом квартале 2022 года цены упадут на 8-13%.

В отчете отмечается, что сильнее других подешевеет оперативная память для ПК - на 8-10%. На 3-8% снизится цена чипов оперативной памяти для серверов и мобильных устройств, а вот память для графических ускорителей подешевеет не более чем на 5%.

Фото: istock
WhatsApp перестал работать на ряде смартфонов по всему миру

Причина снижения цен на память для ПК и серверов на фоне логистического кризиса и дефицита компонентов заключается в перепроизводстве памяти и сверхбольших закупках компаний, которые вынуждены перестраховываться, комментирует глава Mobile Research Group Эльдар Муртазин. "Компании из-за дефицита на рынке закупают больше, чем им нужно в моменте. Нужно сто единиц, берут двести. Склады крупных компаний переполнены, возникает пауза в закупках. Эта пауза дает в моменте хорошие цены на рынке и этим смогут воспользоваться небольшие компании", - сообщил Муртазин.

По словам эксперта, после того как запасы будут использованы, закупки крупных производителей возобновятся, и цены вновь пойдут вверх. Это произойдет в начале второго квартала 2022 года. Отличия в изменениях цен на рынках комплектующих для ПК и серверов заключаются в большей консервативности вторых. Компании, выпускающие "тяжелое железо", в меньшей степени склонны поддаваться колебаниям на рынке, на котором к тому же существенно меньше небольших игроков. Кроме того, по словам издателя портала ITWriter Ивана Волина, здесь не так сказался повышенный спрос, вызванный пандемией и стремлением домашних пользователей модернизировать свои ПК для удаленной работы.

TrendForce прогнозирует, что спрос на потребительскую DRAM будет относительно слабым из-за традиционного для рынка бытовой электроники межсезонья. Тем не менее, перспективы снижения цен стали более реальными, поэтому два ведущих южнокорейских поставщика - Samsung и SK hynix - решили пересмотреть свои подходы к формированию ассортимента продукции. Предполагается, что цены на микросхемы DDR3 емкостью 2 Гб упадут в среднем на 3-8% в квартальном исчислении. Что касается чипов емкостью 4 Гб, их стоимость упадет еще сильнее.

Как следует из отчета, цены на мобильную DRAM также снизятся. Производители смартфонов имеют достаточные запасы комплектующих этого типа, так что высокого спроса на них не предвидится. Иная ситуация с ценами на графическую память. По словам Ивана Волина, здесь по-прежнему определяющая роль у майнеров.

Фото: Xiaomi
Какой смартфон подарить на Новый год? Две лучшие модели до 15 тысяч рублей

"Несмотря на колоссальные усилия вендоров по усложнению, запретам и ограничению возможностей по добыче криптовалют на видеокартах, майнеры находят пути решать свои задачи. Рынок карт перегрет и находится в отличном состоянии, нет никакой нужды делать скидки на компоненты для выпуска графических плат, стало быть, незначительное снижение на память вообще не отразится на стоимости конечного продукта. Потребитель этой призрачной выгоды не заметит, а конечное снижение будет столь мало, что мы его просто не осознаем", - пояснил Волин "РГ".

Накануне стало известно, что кризис на рынке микроэлектроники и перебои в глобальной цепочке поставок привели к рекордному падению спроса на палладий. В результате цены на палладий опустились до минимальных значений, потеряв за 2021 год до 32%.

Экономика Товары и цены

Главное сегодня

Путин поручил кабмину помочь регионам в строительстве
Совфед отклонил закон об онлайн-платформах в школах из-за технической ошибки
Путин назвал отношения России и Китая образцовыми
ВС РФ напомнил, что магазины не обязаны выдавать покупателям маски
Bloomberg: Ведущие страны ЕС против планирования новых антироссийских санкций
Сколько можно заработать в новогодние каникулы
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию