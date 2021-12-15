"Время, которое ты проводишь со мной, драгоценно для меня" - кажется, такие слова может сказать мужчина, преподнося женщине часы.

Модель же зависит от того, какое именно время он считает наиболее ценным.

Для кого-то это совместные выходы в свет, в театр, на торжественные встречи. Для кого-то красивый зимний отдых apres-ski, когда все вокруг засыпано снегом. А кому-то в любое время года главными кажутся яркие краски жизни и теплый оттенок женской кожи, сравнимый с золотом.

Классическая элегантность - это блеск бриллиантов и контрасты светлого и темного.