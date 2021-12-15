Джеймс Кэмерон показал новые кадры из продолжения "Аватара"

Режиссер Джеймс Кэмерон поделился в Twitter новыми материалами из сиквелов "Аватара".

Он опубликовал три новых кадра со съемок и один концепт-арт, на котором ребенок На'ви гладит морского монстра.

.@JimCameron recently sat down with @EW and shared a few exclusive photos from the #AvatarSequels. Check out the photos 😍 and read James Cameron's interview here:https://t.co/zdhrBvUKG5 pic.twitter.com/NyaNjWxPoY - Avatar (@officialavatar) December 14, 2021

Напомним, что Кэмерон запланировал выход сразу трех картин - "Аватар 2" стартует в прокате в декабре 2022 года, а премьеры третьей и четвертой части должны состояться в 2024-м и 2025-м годах, соответственно.