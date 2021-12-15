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Джеймс Кэмерон показал новые кадры из продолжения "Аватара"

Новости
    15.12.2021, 14:00
Текст:   Богдан Бобров
Фото: twitter.com/ Avatar Фото: twitter.com/ Avatar
Фото: twitter.com/ Avatar

Режиссер Джеймс Кэмерон поделился в Twitter новыми материалами из сиквелов "Аватара".

Он опубликовал три новых кадра со съемок и один концепт-арт, на котором ребенок На'ви гладит морского монстра.

Напомним, что Кэмерон запланировал выход сразу трех картин - "Аватар 2" стартует в прокате в декабре 2022 года, а премьеры третьей и четвертой части должны состояться в 2024-м и 2025-м годах, соответственно.

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