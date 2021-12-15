Экс-соратник Зеленского назвал его неудачной пародией на Путина

Президент Украины Владимир Зеленский неудачно пародирует российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан в интервью называющему себя журналистом агенту СБУ Гордону.

Тот спросил Богдана, не напоминает ли ему модель поведения Зеленского "украинский вариант молодого" Путина, на что Богдан ответил: "Он хочет быть похожим (на молодого Путина - прим. "РГ"), но хотеть и иметь - это разные вещи, это пародия, то, чем они занимались, - это неудачное пародирование Путина".

По его мнению, Зеленский испортил отношения с Путиным своим "наглым и беспардонным" поведением. Хотя изначально у российского лидера была симпатия к украинскому коллеге, считает Богдан.

"Последние два года президент нашей страны бегает по миру и "набивает стрелки" Путину. А [пресс-секретарь президента России Дмитрий] Песков ему отвечает: о чем с вами разговаривать? Это же как себя надо было девальвировать... Что ты записываешь, какое "давай встретимся в Иерусалиме"? Что ты мелешь? Это позор на весь мир, это катастрофа дипломатическая", - сказал он.