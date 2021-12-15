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15.12.2021 12:42
Рубрика: Власть

Госдума приняла закон об обязательстве эвакуироваться из зоны ЧС

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла правительственный закон об обязанности граждан эвакуироваться с территории после объявления там угрозы возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС). В МЧС пояснили, что ситуации с пандемией это не коснется.

Согласно документу, эвакуироваться полагается сразу после получения информации о проведении эвакуационных мероприятий от органов власти.

Фото: Сергей Михеев
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Полномочиями по принятию решения о проведении эвакуационных мероприятий законопроект наделяет правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС. Указания могут поступать в том числе через СМИ или операторов связи.

Как пояснил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, граждан будут эвакуировать только в случае реальной угрозы их жизни и здоровью.

"За невыполнение гражданину может быть дано предупреждение или наложен административный штраф на сумму от 1 до 30 тысяч рублей", - сказал Пискарев.

При этом проведение эвакуационных мероприятий не всегда является обязательной мерой, уточнил депутат.

Закон направлен на защиту населения от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, пояснил замглавы МЧС Алексей Серко, подчеркнув, что документ никак не регулирует ситуации, связанные с COVID-19. Он привел в пример лесные пожары.

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