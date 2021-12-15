Новости

Джеймс Кэмерон показал новые кадры из продолжения "Аватара" 14:00
Вышел трейлер драмы "Итальянские исследования" с Ванессой Кирби 13:48
От COVID умерла переводчица Лема, Азимова и Хаксли Розита Соку 13:17
"Братство кольца" и "ВАЛЛ-И" признали национальным достоянием США 12:57
Вышел первый трейлер "Плохих парней" - нового мультфильма DreamWorks 12:19

Григорий Лепс ответил на заявления о своей госпитализации

Новости
    15.12.2021, 15:27
Текст:   Кристина Верховцева

Певец Григорий Лепс лично опроверг информацию о том, что он находится в больнице. Накануне стало известно, что музыкант неожиданно отменил премьеру клипа, который вышел у него с Ларисой Долиной.

Как сообщает РИА Новости, причиной пропуска столь важного мероприятия стало плохое самочувствие Лепса. Его директор Владимир Урюпин рассказал агентству, что у Григория подскочило давление. Также он добавил, что певец пережил гипертонический криз.

После этого в СМИ появились сообщения, что певец все-таки был госпитализирован, при этом находился в нетрезвом виде. Лепс развеял слухи, показав по видеосвязи, что находится у себя дома.

"Ну, я в больнице или я у себя дома? Вас неправильно информируют... Вам врут", - добавил он.

Ранее сообщалось, что супруга Григория Лепса решила развестись с ним после 20 лет брака. Судебное заседание назначено на 20 декабря.

Новости

Умер актер из "Блондинки" и "Клана" Тадеуш Росс 12:03
Вышел трейлер сюр-фантастики с Мишель Йео и Джейми Ли Кертис 11:41
Умер работавший с Кевином Спейси продюсер Леонард Солоуэй 11:28
IMDb подтвердил участие в "Нет пути домой" пауков из предыдущих фильмов 11:06
⧣ Россия
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Умер создатель "Ну, погоди!" и "Мистера Бина" Андрей Игнатенко 10:05
Певица Марина Хлебникова обратилась к поклонникам из больницы 14.12.2021
Актер из "Содержанок" сыграл в третьей части "Фантастических тварей" 14.12.2021
⧣ музыка
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер Паули Ринне из "Противостояния" Юлиана Семенова 11:05
На Netflix подали иск на 10 млн из-за фильма "Пятница" с Козловским 14.12.2021
Умерла русская, канадская и британская актриса Галина Самсова 14.12.2021
⧣ происшествия
Фото: instagram.com/ devinratray
Подруга покусала душившего ее актера из семейной комедии "Один дома" 14.12.2021
Стала известна причина смерти режиссера Сергея Соловьева 14.12.2021
Актриса Вероника Форке из фильма "Кика" Альмодовара покончила с собой 14.12.2021