Григорий Лепс ответил на заявления о своей госпитализации

Певец Григорий Лепс лично опроверг информацию о том, что он находится в больнице. Накануне стало известно, что музыкант неожиданно отменил премьеру клипа, который вышел у него с Ларисой Долиной.

Как сообщает РИА Новости, причиной пропуска столь важного мероприятия стало плохое самочувствие Лепса. Его директор Владимир Урюпин рассказал агентству, что у Григория подскочило давление. Также он добавил, что певец пережил гипертонический криз.

После этого в СМИ появились сообщения, что певец все-таки был госпитализирован, при этом находился в нетрезвом виде. Лепс развеял слухи, показав по видеосвязи, что находится у себя дома.

"Ну, я в больнице или я у себя дома? Вас неправильно информируют... Вам врут", - добавил он.

Ранее сообщалось, что супруга Григория Лепса решила развестись с ним после 20 лет брака. Судебное заседание назначено на 20 декабря.