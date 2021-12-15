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Рубрика: Общество

От земли до неба

Российская газета - Спецвыпуск № 284(8635)
Harry Winston создал новую коллекцию украшений высокого ювелирного искусства Marvelous Creations ("Чудесные Создания").

Она состоит из четырех частей: земные недра, суша, вода и небо. Каждую из них населяют вполне узнаваемые даже в драгоценном обличье существа - птицы, рыбы, бабочки и змеи. Для колец, символизирующих подземный мир, выбраны камни гладкой огранки кабошон с редким природным свойством - астеризмом (так называется играющий "звездчатый" световой узор на их поверхности).
The Ocean от Harry Winston: сочетание спортивного шика и технологичности

От предыдущих творений Harry Winston коллекцию Marvellous Creations отличает гораздо большая фигуративность. Небо символизирует мир птиц: в коллекции шесть "птичьих" брошей - каждая выполнена в единственном экземпляре (впрочем, как и любое в ней украшение).

Мир суши и созданий, живущих на земле, отражен в колье, серьгах, браслете и ювелирных часах Blue Python ("Голубой Питон"). Бриллианты, синие и голубые сапфиры различной огранки, расположенные рядом друг с другом, имитируют чешуйчатую кожу и пластичность тела змеи. Над поверхностью суши живут экзотические бабочки: их образы трансформировались в колье, браслет и серьги Purple Marquesa, щедро украшенные россыпью бриллиантов с турмалинами параиба, аквамаринами, фиолетовыми и синими сапфирами.

Обитатели водного пространства - рыбы (брошь Betta Fish) и утки (серьги и кольцо Ruddy Duck). Водоплавающие птицы в ювелирной версии сверкают грушевидными турмалинами параиба характерного бирюзового оттенка и паве из желтых сапфиров и спессартинов. Брошь-трансформер Betta Fish - одно из самых сложных и абстрактных изделий коллекции, его можно носить бриллиантовыми "плавниками" вовнутрь или наружу.

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