Новости

Бен Аффлек заявил, что стал алкоголиком из-за брака с Дженнифер Гарнер 17:29
Трейлер "Доктора Стрэнджа и мультивселенной безумия" утек в Сеть 16:21
Григорий Лепс ответил на заявления о своей госпитализации 15:27
Джеймс Кэмерон показал новые кадры из продолжения "Аватара" 14:00
Вышел трейлер драмы "Итальянские исследования" с Ванессой Кирби 13:48

HBO опубликовал спойлерный постер сериала "Воспитанные волками"

Новости
    15.12.2021, 16:57
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал в Twitter постер второго сезона фантастического сериала "Воспитанные волками".

На плакате изображена главная героиня и змееобразный монстр, который для многих зрителей, не досмотревших до финала первого сезона, может быть расценен как спойлерный контент.

Продолжение шоу о сложных взаимоотношениях людей и андроидов стартует 3 февраля следующего года.

Новости

От COVID умерла переводчица Лема, Азимова и Хаксли Розита Соку 13:17
"Братство кольца" и "ВАЛЛ-И" признали национальным достоянием США 12:57
Вышел первый трейлер "Плохих парней" - нового мультфильма DreamWorks 12:19
Умер актер из "Блондинки" и "Клана" Тадеуш Росс 12:03
⧣ США
Фото: youtube.com/ A24
Вышел трейлер сюр-фантастики с Мишель Йео и Джейми Ли Кертис 11:41
Умер работавший с Кевином Спейси продюсер Леонард Солоуэй 11:28
IMDb подтвердил участие в "Нет пути домой" пауков из предыдущих фильмов 11:06
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ Amazon Music
Вышел трейлер спецвыпуска с Маколеем Калкином "Все мои друзья" 10:36
Актер из "Содержанок" сыграл в третьей части "Фантастических тварей" 14.12.2021
Канал The CW запустит сериал "Рыцари Готэма" о последователях Бэтмена 14.12.2021
⧣ фантастика
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Умер создатель "Ну, погоди!" и "Мистера Бина" Андрей Игнатенко 10:05
Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" установил в России новый рекорд 14.12.2021
Видео: Нео отказывается от красной таблетки в "Матрице 4" 14.12.2021