HBO опубликовал спойлерный постер сериала "Воспитанные волками"

Фото: kinopoisk.ru
Стриминговый сервис HBO Max опубликовал в Twitter постер второго сезона фантастического сериала "Воспитанные волками".
На плакате изображена главная героиня и змееобразный монстр, который для многих зрителей, не досмотревших до финала первого сезона, может быть расценен как спойлерный контент.
Mother returns... #RaisedByWolvesMax Season 2, streaming February 3 only on HBO Max. @RaisedWolvesMAX pic.twitter.com/bFzGsyLJX3— HBO Max (@hbomax) December 14, 2021
Продолжение шоу о сложных взаимоотношениях людей и андроидов стартует 3 февраля следующего года.