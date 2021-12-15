HBO опубликовал спойлерный постер сериала "Воспитанные волками"

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал в Twitter постер второго сезона фантастического сериала "Воспитанные волками".

На плакате изображена главная героиня и змееобразный монстр, который для многих зрителей, не досмотревших до финала первого сезона, может быть расценен как спойлерный контент.

Продолжение шоу о сложных взаимоотношениях людей и андроидов стартует 3 февраля следующего года.