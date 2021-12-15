Израильская "Зеленая карта" прекращает действие

С первого января для въезда в Израиль потребуется приобретать израильский полис приграничного страхования. Израильтянам, въезжающим в Россию на своем автомобиле, потребуется придется покупать российский полис ОСАГО. С этой даты Израиль прекращает функции своего национального бюро "Зеленой карты", продажу этих страховок и урегулирование страховых случаев, сообщает пресс-служба Всероссийского союза страховщиков.

Напомним, что "Зеленая карта" - это полис ОСАГО для тех, кто выезжает за границу на своем автомобиле. Россиянам надо его приобретать в России перед выездом за границу. В случае, если наш автовладелец совершит аварию за границей, то наша страховая компания возместит ущерб иностранцу, пострадавшему от нашего соотечественника. Точно так же по "Зеленой карте" за аварию, совершенную иностранцем в нашей стране, пострадавшему россиянину заплатит бюро "Зеленой карты".

С 1 января "Зеленые карты" Израиля, в том числе с неистекшим сроком действия, недействительны на территории всех стран-участниц системы. Российские "Зеленые карты", как и все другие, соответственно, не действуют на территории Израиля.