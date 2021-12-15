Когда стоит начинать продумывать новогодний наряд?

Задолго до самого Нового года. Ведь для женщины это не только платье, но еще и туфли, клатч, украшения. Пайетки, жемчуг, драгоценные камни - все должно сверкать и искриться. На контрасте с этим еще дороже и благороднее выглядят лаконичные вещи светлых оттенков. Многие из таких "мелочей" приятно получить в подарок, ведь они прослужат не только в новогоднюю ночь: для каждой из них в будущем году найдется свой день и час.

Благородные оттенки - пепельно-розовый, экрю, шампань - всегда выглядят и нарядно, и уместно.

Что-то зеленое и что-то блестящее - именно такие аксессуары ассоциируются с новогодней елкой, фейерверками и веселым настроением.

Короткое изумрудно-зеленое платье с пайетками выглядит самодостаточно и не нуждается в ярких акцентах, поэтому образ можно завершить даже черным клатчем и туфлями.

Прохладные и нежные зимние цвета, от голубого до серого, хороши тем, что с ними невозможно "переборщить" - даже в праздничном варианте с вышивками и блеском.

Красивые мягкие вещи из натурального меха - что может быть более логичным подарком зимой?