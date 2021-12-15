Комиссаром полиции Нью-Йорка назначат бывшего агента под прикрытием

Избранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс назначит Кичант Сьюэлл первой женщиной-комиссаром полиции города. Представитель Адамса подтвердил во вторник, что Сьюэлл была выбрана из списка потенциальных кандидатов в Департаменте полиции Нью-Йорка (NYPD) и других полицейских департаментах США.

Источник, близкий к Адамсу, сообщил The New York Times, что мэр был впечатлен уверенностью и компетентностью Сьюэлл, а также ее опытом работы под прикрытием. Кичант Сьюэлл прослужила 23 года в полицейском управлении Нассау, работая в отделах по борьбе с наркотиками и по особо важным делам, а также в качестве посредника по переговорам с заложниками. В сентябре 2020 года Сьюэлл была назначена главной Следственного управления департамента полиции Нью-Йорка.

В своем заявлении Адамс назвал Сьюэлл "проверенным борцом с преступностью, обладающим опытом и интеллектом, чтобы обеспечить как безопасность, в которой нуждаются жители Нью-Йорка, так и справедливость, которую они заслуживают".

Сьюэлл - третий чернокожий комиссар городской полиции Нью-Йорка. Она будет управлять NYPD в сложных условиях сокращения штата городской полиции, даже несмотря на то что количество преступлений в городе в настоящее время выше, чем до пандемии COVID-19. Мэр пообещал убрать оружие с улиц, заявив, что городские власти также будут более решительно увольнять превышающих полномочия офицеров из департамента полиции.