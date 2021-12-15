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15.12.2021 18:48
Рубрика: Культура

Короткометражное кино в России получит господдержку

Текст: Наталья Лебедева
Всероссийская акция "День короткометражного кино" в этом году пройдет в гибридном формате. Организаторы получили заявки на участие 205 игровых, 48 документальных и 57 анимационных проектов. Призовой фонд составил два миллиона рублей.

"В этом году мы получили заявки не только из разных уголков России, но и других стран. С учетом того, что все устали от нестабильности и напряжения, вызванного пандемией, в этот раз особое внимание мы уделили проектам, которые несут позитивные истории. Выбрать было непросто - режиссеры через свои работы демонстрировали силу добра, жизнелюбия и семейных ценностей", - рассказала главный редактор портала Moviestart и отборщик программы игрового кино Всероссийской акции "День короткометражного кино" Юлия Свинцова.

Фото: Start
Российские короткометражные фильмы - в конкурсе кинофестиваля в Клермон-Ферране

Добрые истории были высоко отмечены организаторами и среди документальных проектов. По словам отборщик программы "Документальное кино" Ольги Филоновой, зрителей ждут фильмы, способные убедить в том, что в жизни много чудес.

Российский продюсер, владелец фестивалей "Короче" и Realist Web Fest и Web fest Berlin Антон Калинкин говорил о перспективах короткого метра: "На мой взгляд, у короткого места блестящее, невероятное будущее! Постепенно мы приходим в тот период, когда представители старшего поколения, как и молодые зрители, живут динамичной жизнью и так же начинают потреблять новые формы контента. Теперь победителем являются не онлайн-платформы, производители контента, а зритель".

Важность короткого метра доказывают и соответствующие программы в киновузах, и стабильный интерес онлайн-платформ, и свои конкурсные программы на фестивалях.

Продюсер также сообщил, что в рамках недавней встречи с министром культуры Ольгой Любимовой обсудил возможность государственной поддержки. "Мы с Ольгой Борисовной обсудили возможность того, чтобы государство помогало дебютантам сделать первый шаг. Думаю, что в ближайшее время такая возможность появится. Авторам останется же немножко таланта, смелости и профессионализма, и все будет прекрасно", - подчеркнул Калинкин.

Генеральный директор Всероссийской акции "День короткометражного кино" Дмитрий Якунин отметил, что акция способствует не только популяризации короткого метра в России, но и оказывает максимальную поддержку молодым талантам в регионах.

Всероссийская акция "День короткометражного кино-2021" проходит с 13 декабря 2021 года по 21 января 2022 года в гибридном формате. Работы конкурсантов в этом году будут оценивать: Антон Калинкин - владелец фестивалей "Короче" и Realist Web Fest, кинорежиссеры Юрий Быков и Владимир Хотиненко, Нина Ромодановская - главный редактор портала "ПрофиСинема". Отдельно на сайте shortday.ru пройдёт зрительское голосование.

В картинах, участвующих в конкурсе, снялись знаменитые российские актёры: Юлия Ауг, Антон Богданов, Павел Деревянко, Александр Петров, Александр Робак, Анна Слю, Марьяна Спивак, Аглая Тарасова и другие актеры.

Следите за расписанием на сайте акции - shortday.ru.

Культура Кино и ТВ

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