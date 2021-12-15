Крымский курортный комплекс Mriya Resort & SPA седьмой год подряд побеждает в номинациях премии World Travel Awards.

В 2021 году он был признан "Лучшим развлекательным курортом в Европе" и "Лучшим семейным премиальным курортом в Европе".

С 28 декабря по 7 января гостей Mriya Resort & SPA ждет насыщенная программа. В новогоднюю ночь планируется торжественный гала-ужин в стиле black & champagne с грандиозным шоу и блюдами крымской и европейской кухонь. В другие дни в центре винного туризма Winepark запланирована театрализованная променад-дегустация, детей ждет программа в тематическом парке "Дримвуд", для подростков пройдет вечеринка в бассейне, а тем, кто хочет уединиться с близкими, предлагается программа в открытой ландшафтной купели Ротенбуро в Японском Саду.