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Рубрика: Общество

С мужским характером

Российская газета - Спецвыпуск № 284(8635)
Мужские часы - не просто аксессуар: они всегда соответствуют характеру того, кто их носит.

Одним людям нравятся классические серьезные модели в золотых корпусах, начиненные множеством функций и усложнений. Другим больше по душе модный нынче винтажный стиль, отсылающий ко временам первых авиаторов и автогонщиков. Третьи предпочитают современные спортивные модели на стальных браслетах. Четвертые любят технологичные материалы и необычный внешний вид.

Классические часы со сложными функциями:

1. Vacheron Constantin Fiftysix с турбийоном, розовое золото, 41 мм, ультратонкий механизм с автоподзаводом, периферийный ротор, ремешок из кожи аллигатора.

2. Patek Philippe Grand Complications Ref. 5496 R-001 с вечным календарем, ретроградной стрелкой даты и индикатором фаз Луны, розовое золото, 39,5 мм, автоподзавод, ремешок из крокодиловой кожи.

3. F.P.Journe Quantieme Perpetuel, вечный календарь, корпус и механизм из розового золота, диаметр 40 или 42 мм, крупные апертуры дня, месяца и даты, индикатор високосного года, запас хода 120 часов, автоподзавод.

В классических моделях, близких к высокому часовому искусству, технологических и инженерных экспериментов не меньше, чем в самых современных часах, адресованных молодому поколению. Что же касается моделей, пронизанных чувством ностальгии по временам зари авиации, когда важнейшим инструментом пилота на борту самолета были его часы, оценить их качество и надежность могут не только авиаторы и любители старинных самолетов.

Часы в винтажном стиле:

1. Breitling Surer Avi B04 Chronograph GMT 46 Mosquito, модель посвящена боевым самолетам прошлого, массивный корпус 46 мм, крупная заводная головка и цифры. Второй часовой пояс (24-часовая шкала на внутреннем безеле, стрелка с красным наконечником), мануфактурный калибр, сертификат COSC.

2. Montblanc 1858 Geosphere Limited Edition 128504, корпус из бронзы, 42 мм, "мировое время" (два полушария на циферблате), автоподзавод, ремешок из телячьей кожи, лимитированная серия 1858 экземпляров.

3. Breguet Type XXI 3815, авиационный хронограф-flyback с ярким спортивным характером, прочный корпус из легкого титана, 42 мм, автоподзавод, ремешок из состаренной телячьей кожи.

4. Omega Speedmaster Chronoscope Co-Axial Master Chronometer Chronograph 43 mm, стиль 1940-х годов с тремя шкалами в форме улитки, корпус из фирменного бронзового золота Omega, 43 мм, циферблат из окисленной бронзы с патиной, керамический безель с тахиметрической шкалой, ручной завод.

Классические элегантные часы с тремя стрелками:

TAG Heuer Carrera, сталь, 41 мм, серебристый циферблат с узором "солнечные лучи", свежий взгляд на классику через призму спорта - серия была создана для профессиональных гонщиков.

Нестандартные и технологичные материалы:

1. Chopard L.U.C Time Traveler One Black, "мировое время", керамизированный титан исключительной легкости и прочности, мануфактурный калибр, экологичный каучуковый ремешок.

2. Tudor Black Bay Dark, сталь с черным PVD-покрытием, 41 мм, все поверхности сатинированные, безель из анодированного алюминия, водонепроницаемость 200 м, хронограф с автоподзаводом.

3. Rado Captain Cook High-Tech Ceramic, керамический корпус-моноблок, 43 мм, вращающийся безель, скелетонизированный механизм, защита от магнитных полей, водонепроницаемость 300 м.

4. Bvlgari Aluminium Steve Aoki, специальная серия, корпус из алюминия и титана, 40 мм, безель из каучука, автоподзавод, ремешок из каучука с алюминиевыми вставками.

Спортивные часы на стальном браслете:

1. Rolex Sea-Dweller Oyster, 43 мм, сталь и желтое золото, водонепроницаемость до 1220 м, гелиевый клапан, автоподзавод, сверхточный хронометр Rolex.

2. Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox, дайверские часы с функцией будильника (для сигнала о необходимости подъема на поверхность), сталь, 42 мм, автоподзавод.

3. Grand Seiko Elegance Collection SBGJ251, сталь, 39,5 мм, вторая часовая зона (GMT), автоматические с возможностью ручного завода.

4. Hublot Big Bang Integral Titanium, титан, 42 мм, интегрированный браслет, детали из композитного полимера и каучука, хронограф fly-back.

Синий цвет - современный характер:

1. Bell & Ross Vintage V2-94 Aeronavale, сталь, 41 мм, хронограф с автоподзаводом, люминесцентные метки и стрелки.

2. Blancpain Air Command Flyback Chronograph, титан, 42,5 мм, стиль 1950-х, автоподзавод, частота 5 Гц, функция flyback, вращающийся безель с обратным отсчетом (цифры идут против часовой стрелки в отличие от дайверского безеля).

3. Ulysse Nardin Blast, турбийон, скелетон, новый мануфактурный механизм с автоподзаводом, три варианта ремешка на выбор.

4. Zenith Chronomaster Original, сталь, 38 мм, знаменитый циферблат хронографа El Primero с трехцветными счетчиками, современный механизм с точностью до 1/10 секунды.

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