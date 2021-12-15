Ювелирный дом "Podnebesnaya & Podnebesny. Pearls and gems" - первый и пока единственный российский бренд в составе японской Ассоциации экспортеров жемчуга JPEA.

Зажим из белого золота с бриллиантами на нити таитянского жемчуга позволяет легко менять ее длину и конфигурацию.

Это значит, что на российском рынке в сфере жемчуга это эксперт номер один.

Основатель и дизайнер дома Ксения Поднебесная создает драгоценности с морским минералом, разбавляя его нежную палитру вкраплениями цветных драгоценных камней: за направление gems отвечает ее брат Илья, геммолог. Не случайно на любом украшении заметен логотип бренда - два ангельских крыла.

Украшения всегда выполнены безупречно, на уровне лучших мировых брендов. Еще один важный момент - внимание к эргономике, пропорциям и комфорту: например, зажим из белого золота с бриллиантами на нити таитянского жемчуга позволяет легко менять ее длину и конфигурацию.