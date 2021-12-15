Новое зимнее меню и новогодние заказы в Bosco Cafe

Пышные елки, мерцающие огни, новогодние романтичные мелодии, вид на новогоднюю Красную площадь из ГУМа или заснеженную Неглинную из Петровского Пассажа… В преддверии праздников Bosco Cafe создает для своих гостей уютное и волшебное настроение. Специально к зимнему сезону здесь в меню новые блюда - разнообразные и яркие, по традиционным домашним итальянским рецептам.

В качестве закусок - брускетты с кремом из авокадо, тартар из лосося и цукини, севиче из морского гребешка с малиной.

Фото: пресс-служба

Еще одно легкое и очень яркое блюдо в зимнем меню - салат с брынзой под муссом и с вяленной свеклой, маринованной в цитрусах.

Среди основных блюд - томленная утиная ножка с "пьяной" грушей, дорадо и филе сибаса на гриле с пастернаком. Итальянская классика представлена ризотто с лососем и каперсами или лингвини алле вонголе, характерным для кухни Неаполя.

Фото: пресс-служба

Зимой в Bosco Cafe настоятельно рекомендуют баловать себя сладким. Кроме классических десертов, гостей ждет легкий йогурт с ягодами годжи и гранолой. Новинка - итальянское мороженое вариегато.

Фото: пресс-служба

Для тех, кто в новогоднюю ночь решительно настроен баловать себя и своих близких, в Bosco Cafe действует уже традиционный сервис - предзаказ новогоднего стола. До 28 декабря можно сделать заказ и забрать готовые блюда 31 числа. В новогоднем меню: традиционные оливье, "мимоза" и селедка под шубой, холодные и горячие закуски, мясные и рыбные блюда и, конечно, домашние пирожки. А на десерт - фирменный тирамису.