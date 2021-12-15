Постановление губернатора Пензенской области от 15 декабря 2021 года № 227 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области от 10.12.2021 № 58-00-05/5-24-7945-2021, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. в абзаце первом пункта 3 слова "по 31.12.2021 включительно" заменить словами "по 31.01.2022 включительно";

1.2. подпункт 5.1 пункта 5 дополнить подпунктом 5.1.5 следующего содержания:

"5.1.5. организовать проведение новогодних утренников и "огоньков" в подведомственных образовательных учреждениях при обязательном исполнении следующих условий:

5.1.5.1. исключить совместные мероприятия нескольких групп (классов);

5.1.5.2. проводить дезинфекцию помещения между мероприятиями;

5.1.5.3. осуществлять допуск родителей (законных представителей) детей при наличии QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или официального документа о наличии медицинского противопоказания к вакцинации, выданного государственным учреждением здравоохранения, с одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность;

5.1.5.4. при входе организовать бесконтактную термометрию родителей (законных представителей) детей;

5.1.5.5. осуществлять родителям (законным представителям) детей обработку рук спиртосодержащими кожными антисептиками;

5.1.5.6. обеспечить использование родителями (законными представителями) детей масок, респираторов, перчаток;

5.1.5.7. обеспечить соблюдение родителями (законными представителями) детей режима социального дистанцирования.";

1.3. пункт 7 дополнить подпунктом 7.8 следующего содержания:

"7.8. организовать проведение новогодних утренников и "огоньков" в подведомственных образовательных учреждениях при обязательном исполнении следующих условий:

7.8.1. исключить совместные мероприятия нескольких групп (классов);

7.8.2. проводить дезинфекцию помещения между мероприятиями;

7.8.3. осуществлять допуск родителей (законных представителей) детей при наличии QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или официального документа о наличии медицинского противопоказания к вакцинации, выданного государственным учреждением здравоохранения, с одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность;

7.8.4 при входе организовать бесконтактную термометрию родителей (законных представителей) детей;

7.8.5. осуществлять родителям (законным представителям) детей обработку рук спиртосодержащими кожными антисептиками;

7.8.6. обеспечить использование родителями (законными представителями) детей масок, респираторов, перчаток;

7.8.7. обеспечить соблюдение родителями (законными представителями) детей режима социального дистанцирования.";

1.4. дополнить пунктом 19 следующего содержания:

"19. В период новогодних праздников театрам, музеям, галереям, кинотеатрам, концертным залам:

19.1. продолжить работу в режиме, установленном настоящим постановлением;

19.2. запретить проведение для детей елок, массовых праздничных представлений, анимационных программ в фойе, холе зданий, где проводятся спектакли и прочие подобные мероприятия;

19.3. при проведении представлений/спектаклей для детей выполнять следующие меры профилактического характера:

19.3.1. проводить представления/спектакли без антракта продолжительностью не более 1,5 часов;

19.3.2. при рассадке в зале обеспечить режим социального дистанцирования в 1,5 метра;

19.3.3. обеспечить помещения обеззараживателем воздуха, разрешенным для работы в присутствии людей;

19.3.4. организовать бесконтактную термометрию при входе в здание;

19.3.5. осуществлять пропуск в помещения при наличии гигиенических масок для защиты органов дыхания.";

1.5. пункты 19, 20, 21 считать пунктами 20, 21, 22.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области Н.П.Симонов







