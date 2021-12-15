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15.12.2021,  
13:52
Текст:  Алексей Моисеев

Польша не смогла найти замену советским "Шилкам"

Зенитные самоходные установки "Шилка", превратившись в ZSU-23-4MP Biała, продолжат службу в сухопутных войсках вооруженных сил Польши.
ZSU-23-4MP Biala. Фото: Министерство национальной обороны Польши / Ministerstwo Obrony Narodowej / http://www.mon.gov.pl ZSU-23-4MP Biala. Фото: Министерство национальной обороны Польши / Ministerstwo Obrony Narodowej / http://www.mon.gov.pl
ZSU-23-4MP Biala. Фото: Министерство национальной обороны Польши / Ministerstwo Obrony Narodowej / http://www.mon.gov.pl

Сообщается, что машины по заключенному новому контракту на 10430 млн злотых в период до конца ноября 2024 года будут ремонтироваться и проходить техническое обслуживание. Эти меры позволят поддерживать имеющуюся технику в боеспособном состоянии.

Этот вариант знаменитого советского средства войсковой противовоздушной обороны, названный в честь реки Белая, появился в первом десятилетии XXI века. На нем были внедрены новые оптико-электронные средства пассивного обнаружения целей с возможностью их автоматического сопровождения, цифровая система управления огнем, также заменены средства связи.

Из-за большей автоматизации работы, численность экипажа сокращена с четырех до трех военнослужащих. Доработанные 23-мм боеприпасы позволили на 1000 метров увеличить дистанцию поражения воздушных целей.

Огневая мощь усилена за счет внедрения четырех зенитных ракетных пусковых установок Grom, являющихся выпускаемым с 1995 года вариантом российского переносного комплекса "Игла". Дальность стрельбы: от 500 до 5500 м, высота: от 10 до 3500 м. Скорость полета - 580 м/c. Вес ракеты - 10,25 кг, в том числе боевой части - 1,27 кг.

Фото: AlJazeera Channel / youtube.com
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Всего в настоящее время в отдельных зенитных батареях бронетанковых и механизированных бригад числится двадцать одна такая ЗСУ, также в войсках находятся семь немодернизированных образцов.

Ранее много писали о создании в Польше на базе танков РТ-91 (версия Т-72) самоходок ПВО Loara. Они вооружались двумя 35-мм пушками. Однако, несмотря на вроде бы успешные испытания, проведенные в конце 90-х годов, проект закрыли, решив сосредоточиться на более дешевой модернизации советских "Шилок".

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