В Международном аэропорту Владивосток впервые приземлился Airbus A350

Международный аэропорт Владивосток впервые встретил новейший широкофюзеляжный самолет Airbus A350 авиакомпании "Аэрофлот", сообщает пресс-служба авиапредприятия.

В перспективе авиаперевозчик планирует использовать этот современный тип авиалайнера на новых направлениях, в том числе на маршрутах, связывающих города Дальнего Востока с Москвой.

Airbus A350-900 - один из самых современных дальнемагистральных самолетов, возможности которого позволяют предложить пассажирам качественно иной уровень сервиса во всех классах обслуживания. Салон авиалайнера рассчитан на 316 пассажиров в трехклассовой компоновке: 28 мест бизнес-класса, 24 - комфорт-класса с увеличенным пространством для ног и 264 - эконом-класса.

На борту Airbus A350 во всех классах обслуживания работает современная мультимедийная система с высокоскоростным доступом в интернет. Просторный салон, пониженный уровень шума и адаптивное освещение создают комфортную обстановку на борту.

Справка

Международный аэропорт Владивосток входит в группу компаний "Аэродинамика" Олега Дерипаски, руководство которой ставит приоритетом развитие региональных аэропортов. Аэропорт может принимать все типы воздушных судов и имеет категорию II ИКАО. Начиная с 2014 года аэропорт проходит аудит, подтверждающий соответствие процедур наземного обслуживания стандартам безопасности ISAGO.

Авиапредприятие занимает лидирующие позиции среди аэропортов Дальнего Востока и Сибири по количеству обслуженных пассажиров. Его маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений. Аэропорт удостоен премии Routes Asia 2018 Marketing Awards в категории "Аэропорт с пассажиропотоком до четырех миллионов пассажиров".

Пресс-релиз предоставлен АО "Международный аэропорт Владивосток"