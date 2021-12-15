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15.12.2021 11:00
Рубрика: Общество

В Пензенской области пандемия не повлияла на развитие экономики и благоустройство

Текст: Наталья Саванкова
На общем фоне повсеместного ужесточения из-за пандемии ограничительных мер Пензенской области удается сохранить стабильный баланс - спасая жизни людей, поддерживать в рабочем состоянии экономику.
Губернатор Олег Мельниченко лично контролирует исполнение работ по обращениям граждан. Фото: Правительство Пензенской области Губернатор Олег Мельниченко лично контролирует исполнение работ по обращениям граждан. Фото: Правительство Пензенской области
Губернатор Олег Мельниченко лично контролирует исполнение работ по обращениям граждан. Фото: Правительство Пензенской области

По доле привитого населения регион входит в число лидеров по России. Это позволило в декабре снизить госпитализацию пациентов с коронавирусом в пять раз по сравнению с пиковым периодом октября. Режим работы амбулаторно-поликлинических подразделений восстановлен полностью. Открыта запись ко всем "узким" специалистам. Восстановлена работа мобильных комплексов, передвижных флюорографов и маммографов.

Борьба с коронавирусной инфекцией продолжается, действуют ограничения на массовые мероприятия, но заводы, госучреждения, торговля и общепит продолжают работать с учетом эпидемиологических требований.

Как результат, в этом году заметно вырос объем отгруженной продукции собственного производства - на 20 процентов в среднем по несырьевым отраслям.

- Отечественный производитель не снижает обороты, напротив, наращивает объемы на фоне падения экспорта в пандемию. Так, на 13 процентов увеличилась отгрузка хлебобулочных и кондитерских изделий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 5,7 процентов больше произвели молочной продукции. Отгрузка сахара превысила прошлогодний показатель на 73 процента. В стоимостном выражении только продовольственных товаров регионом отгружено более чем на 40 миллиардов рублей, - сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Поддержка местного производителя - один из приоритетов в работе региональной власти. В период локдауна в регионе не стали останавливать работу ключевых отраслей, а малому и среднему бизнесу оказали финансовую поддержку.

Бюджетные инвестиции остаются сегодня одним из главных ресурсов для регионального развития, умение привлечь федеральное финансирование - большое подспорье в решении местных проблем. Работая в команде полпреда в Приволжском федеральном округе, а затем в Совете Федерации пензенский губернатор получил незаменимый опыт взаимодействия с органами федеральной власти. В следующем году регион получит дополнительные средства на ремонт дорог, расселение из ветхого и аварийного жилья, ремонт коммуникаций.

В этом году в рамках нацпроекта отремонтировано 130 километров автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения. Более 70 километров приведено в порядок в областном центре. Значимым объектом стал реконструированный Бакунинский мост. Но главный результат - за счет ремонта и обустройства дорог аварийность на пензенских дорогах снизилась на 65 процентов.

Впервые в Пензе закупили жилье для сирот в сданных новостройках. Правила приобретения максимально прозрачные, а условия проживания - достойные. Новоселье отметят сто выпускников детских домов прошлых лет.

Разрабатываются региональные программы по поддержке семей с детьми. Принято решение, что догазификацию многодетным и родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, проведут в полном объеме за счет средств регионального бюджета, включая разводку внутри дома и необходимое оборудование.

Продолжится благоустройство детских площадок и дворов.

- Еще раз подчеркну - работы, финансируемые из бюджета, должны исполняться с высоким качеством. Халатного отношения к расходованию государственных средств не потерпим, - заверил Олег Мельниченко.

В этом году на исполнение наказав избирателей в Пензенской области направили рекордную сумму - порядка 900 миллионов рублей. Деньги пошли на решение насущных проблем, долгое время волновавших жителей. В одном селе отсыпали грунтовую дорогу, в другом заменили аварийный водопровод и наладили круглосуточную подачу воды, отремонтировали клуб, школу, библиотеку, закупили дорогостоящие лекарства для пациентов с редким диагнозом. Все поступившие обращения находятся в работе, исполнение каждого внимательно отслеживается.

В регионах Общество Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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