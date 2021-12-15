В Перми банда "черных риелторов" пойдет под суд за хищение 12 млн

В Перми трое местных жителей предстанут перед судом за кражу имущества на 12 миллионов рублей.

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, по версии следствия, обвиняемые подыскивали в Перми граждан, ведущих асоциальный образ жизни, злоупотребляющих алкогольными напитками и имеющими собственное жилье. Под разными предлогами они убеждали их подписывать доверенности и иные документы на основании которых впоследствии они продавали квартиры потерпевших третьим лицам, а полученные денежные средства похищали. Общий ущерб от совершенных преступлений составил более 12 миллионов рублей.

Возбуждено дело по части 4, статьи № 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). В ближайшее время уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения по существу.