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15.12.2021 12:54
Рубрика: Происшествия

В Туве число отравившихся воспитанников интерната выросло до 103

Текст: Дмитрий Машуков

Минздрав Республики Тыва уточнил количество воспитанников школы-интерната, пострадавших от массового отравления. По данным на 14 часов 15 декабря, госпитализированы 103 ребенка, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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Напомним, вечером 13 декабря в инфекционную больницу Кызыла поступили 33 учащихся республиканской кадетской школы-интернат. К утру вторника число заболевших возросло до 74, а сегодня превысило сотню. Детям поставили диагноз "пищевое отравление". Проводится эпидемиологическое расследование. На территории образовательного учреждения введен карантин.

Сотрудники СК продолжают проверку, усматривая в случившемся признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Ход проверок контролирует прокуратура региона.

Заместитель министра здравоохранения Тувы Долаана Куулар поручила специалистам Республиканской инфекционной больницы проводить осмотр детей четырежды в день. 15 госпитализированных, по данным минздрава, требуют повышенного внимания врачей. За состоянием ребят, оставшихся в школе, тоже ведется наблюдение.

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