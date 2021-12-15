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15.12.2021 15:41
Рубрика: Власть

К МЧМ-2023 по хоккею региональные власти приведут в порядок омские улицы

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Правительство Омской области выделило Омску более 200 миллионов рублей на реконструкцию улицы Крупской. К первенству мира по хоккею среди юниоров эту дорогу расширят до четырех полос.
Фото: Правительство Омской области Фото: Правительство Омской области
Фото: Правительство Омской области

Решение принято на заседании кабинета министров под председательством губернатора Александра Буркова. Субсидии выделят в 2022 году в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Омской области".

Фото: Правительство Омской области
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- Объем финансовых средств, необходимых на реконструкцию улицы Крупской (от улицы Перелета до улицы Лукашевича), составит 202,6 миллиона рублей, - сообщил зампред правительства, региональный министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Антон Заев. - Обновление обеспечит комфортный подъезд омичей и гостей города к Арене-Омск в период проведения молодежного хоккейного ЧМ-2023.

Дорогу необходимо сдать к 1 ноября 2022 года. Общая цена работ составит 227 миллионов рублей, 11 процентов из которых - средства городского бюджета.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омская область

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