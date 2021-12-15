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Умер актер Паули Ринне из "Противостояния" Юлиана Семенова

Новости
    15.12.2021, 11:05
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский актер театра и кино, музыкант и режиссер Паули Ринне скончался в Финляндии 14 декабря на 88-м году жизни. Об этом сообщили в Национальном театре Карелии.

"С прискорбием сообщаем, что скончался видный деятель культуры Карелии, актер и режиссер Паули Ринне. Паули Унович Ринне ушел после продолжительной болезни, окруженный заботой семьи, детей, внуков и правнуков", - говорится в некрологе.

Ринне родился 25 июня 1934 года в Новосибирской области в финской семье. В 1957 году закончил актерское отделение Ленинградского театрального института имени Островского и был принят в труппу Государственного Финского драматического театра в Петрозаводске.

Паули Ринне был одним из ведущих актеров Государственного Финского драматического театра (Национального театра Карелии), а с 1974 по 1991 годы - его художественным руководителем и главным режиссером. Кроме того, Ринне был одним из основателей и постоянным участником легендарного вокального ансамбля "Манок" с 1960 по 1990 годы.

На экранах актер дебютировал в 62-м - в эстонской социальной даме "Под одной крышей". Далее - следователь Ковалев в "Особом мнении", отец Арно в "Возвращении к жизни", "Города и годы", "Два дня тревоги", Ян Пурвит в "Совести" Кавтарадзе, культовое "Противостояние" Семена Арановича и Юлиана Семенова.

После переезда в Финляндию, Ринне с 1991 по 1997 год был одним из ведущих актеров Городского театра Йоэнсуу, занимался режиссурой, руководил самодеятельной русскоязычной театральной группой города Коувола.

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