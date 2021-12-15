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15.12.2021 15:34
Рубрика: Власть

В Ленобласти появился собственный аналог главной жилищной справки

Текст: Вера Черенева

В Многофункциональных центрах Ленинградской области начали выдавать новый вид справок под названием "жилищный документ". Это аналог "формы № 9", самой популярной справки, которая нужна во всех сделках с недвижимостью, при определении размера квартплаты или жилищной обеспеченности.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, "жилищный документ" - это региональная альтернатива "формы № 9", выдают справку в МФЦ, содержание бумаги тоже самое - там перечисляются люди, зарегистрированные в квартире. Но в отличие от "формы" сведения берутся не с паспортного стала, а из специальной программы "Поквартирная карта Ленинградской области". Сейчас в нее внесены данные о 800 тысячах жителях регион. К слову, всего в Ленинградской области проживает почти 1,9 миллиона человек.

В перспективе карту хотят расширить на весь регион, а "жилищный документ" планируют сделать полностью электронным.

Зачем нужен дубликат "формы №9"? Разработчики проекта отмечают, что оригинальную справку получить бывает сложно из-за ограниченного периода времени работы паспортных столов. Причем, заказать документ можно лишь в определенном паспортном столе, к которому относится нужный адрес. "Жилищный документ" можно получить в любом МФЦ Ленобласти ежедневно с 9.00 до 21.00.

Для оформления документа потребуется только паспорт.

В регионах Власть Право Личные документы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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