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15.12.2021 21:44
Рубрика: Общество

В НАО медведей отгоняют от поселка звуковыми сигналами

Текст: Татьяна Сухановская (Нарьян-Мар)
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8637)
В поселке Амдерма Ненецкого автономного округа начала действовать система оповещения о приближении хищников. Светозвуковые сигналы предупреждают жителей: в поселок зашел белый медведь и нужно немедленно укрыться в безопасном месте.

Сегодня здесь, на побережье Карского моря, живут всего 250 человек. Как и многие другие арктические поселки, полярные станции Амдерму в последние годы тоже полюбили белые (и одновременно "краснокнижные") медведи. Но отстрел мишек запрещен, их можно только отогнать. Этой опасной работой в поселке занимается медвежий патруль - бригада, созданная для законного противостояния хищникам. Прошедшим летом ему приходилось нести вахту почти каждый день.

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"Разворачивать" непрошеных гостей старались еще в тундре, на подходах к поселку. Если же хищник все-таки успевает зайти к людям, очень важно максимально быстро предупредить всех жителей о "мохнатой" опасности. Для этого в Амдерме были установлены пятнадцать светозвуковых оповещателей при поддержке Всемирного фонда дикой природы. Об этом сообщает пресс-служба WWF России.

Кстати, школу-сад поселка защитили отдельно: внутри здания теперь оборудована система видеонаблюдения, благодаря которой перед выходом на улицу дети и взрослые могут убедиться, что вокруг безопасно.

- Медведей в этом году очень много. Случалось, они незаметно пробирались в центр поселка. Хорошо, что установили систему оповещения. Нам теперь не нужно обзванивать жителей и надеяться на работу сарафанного радио, - рассказывает руководитель медвежьего патруля Амдермы Юрий Попович.

"Медвежья" команда спасает не только земляков, но и оленеводов. В этом году в тундре у Южной речки хищник "взял в заложники" семью ненцев: по их стойбищу мишка бродил почти сутки, успев задрать привязанных к чуму ездовых оленей. За один день патрульные Амдермы организовали настоящую спасательную экспедицию. Вооружились ракетницами и фальшфейерами, нашли транспорт, приехали к ненцам и отогнали хозяина Арктики далеко в тундру. Не так давно состав бригады пополнился новым патрульным. А Фонд дикой природы помог закупить одежду, амуницию, средства отпугивания, рации, топливо.

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