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Рубрика: Происшествия

Башню на горе Ахун в Сочи закрыли для туристов после пожара

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

С 15 декабря по техническим причинам временно приостановлена работа популярной среди туристов башни на горе Ахун. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка Сочи.

Под Новосибирском вспыхнул крупный пожар на складе мороженого

Накануне произошло возгорание торговых павильонов, расположенных перед объектом туристического показа на площади 500 квадратных метров.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 19.44, а в 21.11 пожар потушили. Обошлось без пострадавших. Причина пожара - короткое замыкание.

К ликвидации возгорания привлекли 28 человек и восемь единиц техники.

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