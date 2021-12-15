Башню на горе Ахун в Сочи закрыли для туристов после пожара

С 15 декабря по техническим причинам временно приостановлена работа популярной среди туристов башни на горе Ахун. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка Сочи.

Накануне произошло возгорание торговых павильонов, расположенных перед объектом туристического показа на площади 500 квадратных метров.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 19.44, а в 21.11 пожар потушили. Обошлось без пострадавших. Причина пожара - короткое замыкание.

К ликвидации возгорания привлекли 28 человек и восемь единиц техники.