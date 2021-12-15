СК предъявил обвинение застрелившему приставов жителю Сочи

СК объявил о завершении расследования уголовного дела против жителя Краснодарского края, который расстрелял судебных приставов.

Это дело вел центральный аппарат СК . Фигурант один - Вартан Кочьян. Мужчину обвинили по статьям 295, ч. 1 ст. 167 УК РФ - "посягательство на жизнь судебных приставов-исполнителей", "умышленное повреждение чужого имущества".

В обвинении сказано, что Кочьян "не желал добровольно исполнять вступившее в законную силу решение Адлерского районного суда города Сочи по гражданскому делу о сносе самовольно возведенных им строений".

Конфликт случился 9 июня, когда два судебных пристава регионального управления ФССП по Краснодарскому краю приехали со спецтехникой для исполнения решения суда. Кочьян из охотничьего ружья сделал два прицельных выстрела в приставов, которые от полученных ранений скончались на месте.

Кроме этого, мужчина выстрелил в погрузчик. Как потом подсчитали в СК, ущерб муниципальному унитарному предприятию Сочи составил больше 150 тысяч рублей.

По психолого-психиатрической судебной экспертизе Кочьян признан вменяемым. А сам он вину признал и раскаялся.